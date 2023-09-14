Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что ответственность за полномасштабное вторжение РФ в Украину лежит и на оперной певице Анне Нетребко.

«Оказывая в прошлом поддержку Путину и являясь пособницей пропаганды в процессе оккупации Донбасса, госпожа Нетребко тоже несет личную ответственность, которую она не разделяет, за агрессивную войну России», — так начинается обращение посла Украины Алексея Макеева на платформе change.org. На этом сайте была опубликована петиция «Нет!» — выступлению Анны Нетребко в Берлинской государственной опере. На момент публикации этой статьи петиция собрала почти 37 тыс. подписей. Как сообщает платформа, следующий рубеж — 50 тыс. подписей, достигнув которой эта петиция станет одной из самых резонансных.

В своем обращении Макеев пишет, что сцена Государственной оперы с Нетребко на ней будет выглядеть так же, как и до войны. По его словам, в то время как государственные, экономические, академические, региональные и практически все общественные связи Германии с Россией остановлены, в Берлинской опере — «culture as usual». По мнению посла Украины в ФРГ, художественный руководитель оперы закрывает глаза на проблему и создает видимость возвращения к нормальной жизни, как будто ничего не изменилось. «Мне жаль, что оперный театр предпочитает слушать сопрано госпожи Нетребко вместо наших аргументов», — отмечает украинский дипломат.

В пятницу, 15 сентября, в Государственном оперном театре на Унтер-ден-Линден (Staatsoper Unter den Linden) состоится премьера оперы «Макбет» — с Анной Нетребко в главной роли. (DW)