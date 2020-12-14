Netflix купила права на экранизацию романа «На западном фронте без перемен» Ремарка

По данным издания, фильм станет одним из самых дорогостоящих проектов, когда либо снятых в Германии. Съемки должны начаться в марте 2021 года.

Киноадаптация, снятая американцем Льюисом Майлстоуном в 1930 году почти сразу после написания произведения, получила премию «Оскар» в категориях «лучший фильм» и «лучший режиссер». В 1979 году британский телефильм кинорежиссера Делберта Манна на основе того же романа получил «Золотой глобус».