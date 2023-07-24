Правящая коалиция в Израиле открыта для диалога с оппозицией по судебной реформе даже сейчас, когда первая часть плана одобрена парламентом. Как заявил в понедельник в телеобращении к согражданам премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, поиски компромисса по спорным моментам можно продлить до ноября.

«Мы продолжим стремиться к переговорам и достижению консенсуса. Мы не отказываемся от возможности достигнуть широкого согласия. Я говорю вам, что это возможно. Уже в ближайшее время коалиция обратится к оппозиции, чтобы восстановить этот диалог между нами. Мы готовы обсуждать все и немедленно», — сказал глава правительства.

Он отметил, что провести этот диалог можно во время наступающих летних парламентских каникул. «Мы готовы добавить время до конца ноября. Это достаточное время для того, чтобы найти соглашение обо всех аспектах реформы», — уверен Нетаньяху.