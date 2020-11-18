Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит военного закрепления Ирана в Сирии

Израиль не даст Ирану закрепиться в военном плане и создать в Сирии плацдарм для атак на еврейское государство. Об этом заявил в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя ответные удары израильских военных по иранским и сирийским военным объектам на территории соседней арабской страны.

«Сегодня утром [израильская] авиация атаковала важные цели иранских сил «Аль-Кудс» (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции — элитных частей вооруженных сил — прим. ТАСС) и сирийские военные объекты в Сирии. Мы не позволим иранским военным окопаться против нас в Сирии, и мы не потерпим никаких попыток напасть на нас с сирийской территории», — распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.