Нетаньяху призвал страны не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к мировому сообществу с призывом не допустить появления ядерного арсенала у Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Политик выступил с соответствующим заявлением в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном.

Он также назвал возможность появления ядерных боеголовок у Ирана «серьезной угрозой».

«До тех пор пока Иран упорствует в своих опасных попытках создать ядерное оружие и средства его доставки, мы не должны возвращаться к обычным делам с Ираном», — сказал Нетаньяху.

По его словам, иранская сторона может направить ядерные боеголовки в сторону Европы и США.