Несоблюдающий правил приличия армянский плагиат является довольно изжеванной темой в азербайджанских СМИ, но каждый раз видя бесцеремонность горе-плагиаторов хочется лишний раз указать им свое место.

Не имея своего культурно-исторического наследия, армянские горе-плагиаторы ловко присваивают достояние соседних народов. Дело дошло до элементарного абсурда – согласно больной фантазии фальсификаторов все личности, внесшие заметный вклад в развитие человеческой цивилизации, были армянами или как минимум имели армянские корни.

На долю азербайджанского народа выпало не только дать отпор военной агрессии и освободить оккупированные Арменией свои земли, но и защищать свое историко-культурное наследие от армянских плагиаторов.

Армянские горе-плагиаторы не перестают выдавать за «свои» азербайджанские национальные песни, танцы, фольклор, блюда, народные музыкальные инструменты и др.

Одно время между Азербайджаном и Арменией развернулась целая кулинарная война за такие блюда тюркской кухни как долма и лаваш. Армения подала заявки в ЮНЕСКО, чтобы показать «самобытность» своей кухни в качестве доказательства древности и превосходства армян. Благодаря усилиям властей Азербайджана миру доказали, что долма и лаваш являются блюдами тюркской кухни.

Дело дошло до того, что армянские горе-плагиаторы посягнули на грузинские хачапури, сулугуни, чурчхелу и знаменитые на весь мир вина «Саперави», «Хванчкара», «Киндзмараули» и «Кахет». Представляя грузинские вина в качестве армянских, горе-плагиаторы приводят в качестве «аргумента» якобы древние традиции виноделия в Армении. Еще в 2012 году в Армении пытались подать заявку в ЮНЕСКО о том, что традиционные грузинские кувшины для хранения вина – «квеври» якобы являются армянскими карасами.

А на днях грузинские пользователи видео-сервиса «TikTok» были поражены очередной наглостью армянских плагиаторов. Так, посетивший в России один из супермаркетов грузин обнаружил на полках произведенные в Армении консервированные блюда. Это «Армянская долма», «Чахохбили по-армянски» и «Хашлама по-армянски».

Очень примечательно, что армянские плагиаторы называют долму на свой лад – «толма», утверждая, что это название произошло от слова «толи», что на армянском языке означает виноградные листья. А после просмотра видеоролика становится ясно, что они производят и реализуют это консервированное блюдо под своим исконным тюркским названием.

Касаясь блюда «чахохбили» автор видеоролика задает вопрос армянским плагиаторам о значении слова «хохоби» (на грузинском языке означает — фазан), от которого произошло название этого блюда. «Вы когда-нибудь слышали, что означает «хохоби»?», — спрашивает автор видеоролика, отметив, что не удивится, если когда-нибудь увидит блюдо под названием «армянский хингали».

Как видим, мы стали свидетелями того, как армянские горе-плагиаторы присваивают теперь наследие грузинского народа. Грузинские пользователи с иронией и насмешкой отнеслись к этому факту. Так, пользователь под ником .G.a.g.a. отметил, что «ничего своего у них (армян-ред.) нет и что им делать…», а пользователь user8508319039886 отмечает, что «Мы больше не удивляемся», имея в виду армянскую наглость.

Пользователь EKA отметила на грузинском языке, что долма означает на азербайджанском языке наполненный, а пользователь под ником deudro иронично спрашивает: «А где армянский борщ?».

В ответ на замечания некоторых пользователей о том, что эти блюда не являются плагиатом, а всего лишь приготовлены по армянскому рецепту, автор видеоролика отвечает так (семантика сохранена): «разве ето нормально? бастурма по италянски для вас нормально? или бастурма па азербайджанский?? не думаю что нормально».».

С таким размахом, когда армянский плагиат поставлен на промышленный конвейер не удивимся, если в один прекрасный день на прилавках российских супермаркетов могут появиться «армянский пити», «армянский бозартма», «армянский буглама» и прочее.

Воистину нет предела армянской наглости…