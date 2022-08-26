Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посоветовал своему преемнику, новоназначенному послу Королевства в нашей стране Фергусу Олду попробовать азербайджанскую кухню.

Как сообщает Report, об этом Д.Шарп написал в своем Twitter-аккаунте.

«У меня есть несколько советов для нового посла Великобритании Фергуса Олда, который в скором времени приедет в Азербайджан. Фергус, обязательно попробуй все вкусные блюда (азербайджанской кухни).

Интересно, что тебе понравится больше всего?», — говорится в публикации.