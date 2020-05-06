Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Вильяме и рэкете

Хочу вам открыть секрет Полишинеля: в Азербайджане давно уже налажен выпуск, и успешно апробирован «достойнейшими» людьми, необычных кресел. Внешне эти кресла ничем не отличаются от своих собратьев. Такая же кожаная обшивка, так же крутятся вокруг своей оси, так же комфортны и удобны. И все же разница есть, причем существенная. Кресла «достойнейших» лиц наделены особой магической силой.

Стоит кому-то вжаться в такое кресло своим «пятым элементом», как с человеком происходят удивительные метаморфозы. Если вчера еще он был добрым, честным (по мере возможностей), дружелюбным, простым гомо сапиенсом, то сегодня, поддавшись чарам кресла, превращался в гомо непонятикус. Непонятно, то ли он перевоплощался в коррупционера, «местного цезарька», или банально становился вором. Или же воплощал в себе все эти образы.

Однако, какие бы магические свойства эти кресла не имели, рано или поздно они теряют свою силу. Ведь наживаясь на несчастье других, свое счастье не построишь. Впрочем, у нас возможно и это, однако, в конце концов, «меч Немезиды» нависает над имярек.

Начиная с конца прошлого года некоторые азербайджанские чиновники среднего звена, а точнее главы исполнительных властей отдельных районов, пережили настоящий шок. Долгое время лицезревшие миловидное личико Фортуны «фараоны» локального масштаба, неожиданно узрели «пятую точку» богини везения.

Сперва эта участь постигла «цезаря» Агстафинского района, спустя пару месяцев с седалищем Фортуны близко познакомился глава Нефтчалинского района. Только простой люд возрадовался, что справедливость, пусть и малыми дозами, все же пытается восторжествовать, как на выручку остальным обладателям «волшебных» кресел подоспел «герой нашего времени» — коронавирус.

Эта смертельная инфекция отодвинула на задний план все «грешки» некоторых высокопоставленных чиновников, тем самым дав шанс им переосмыслить свою деятельность и сделать соответствующие выводы.

Но, как и следовало ожидать, другие нечистые на руку и помыслы «чинуши», понадеявшись на русское «авось», решили уравнение с одним неизвестным неверно. И вот результат: в течении последней недели из своих уютных и тепленьких местечек полетели главы Билявусарского и Имишлинского районов.

Люди в масках из Службы государственной безопасности, ворвавшись в здания ИВ этих районов, нарушили покой и безмятежный образ жизни «неприкасаемых». В один миг некогда всесильные (как им казалось) лица поменялись местами с простыми жителями районов, интересы и права, которых ДОЛЖНЫ были защищать и обеспечивать.

Так, главу ИВ Билясуварского района Махира Гулиева в апреле сего года задержали и обвиняют по статьям, которые, в принципе, не в диковинку ему подобным. Это и присвоение государственных средств, зарплат лиц, привлеченных к общественным работам, и требование денег с предпринимателей района. Помимо этого, М.Гулиев и Ко обвиняется в незаконном лишении участка земли отдельных жителей района, то есть, практически в своеобразном рэкете, благодаря которому люди остались без источника дохода.

Из-за присвоения средств налогоплательщиков поплатился своей должностью, а возможно и своей свободой в перспективе, теперь уже бывший глава ИВ Имишлинского района с именем всемирно известного классика Вильям Гаджиев.

Поговаривают, что под «коронавирусный шумок» он положил глаз и руку на социальные пособия для безработных, которые государство выделило этой категории лиц в размере 190 манатов. И если эти слухи действительно найдут свое подтверждение, то придется констатировать: «волшебное кресло» может изменить повадки, корректировать поступки, но натура какой была, такой и останется.

Что и говорить, отечественный Вильям опозорил имя своего великого тезки. И нам остается только с сожалением перефразировать классика: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Вильяме и рэкете». Правда, слово «рэкет» не вписалось в рифму из-за ударения, но это ничтожный грех по сравнению с деяниями доморощенного Вильяма. Да, автор этих строк не Шекспир, но, и слава Богу, и не Гаджиев…