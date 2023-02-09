Интервью # с политическим аналитиком Рауфом Миркадыровым:

— На сайте haqqin.az была опубликована статья о том, что Армения планирует очередную военную провокацию против Азербайджана, в подготовке и осуществлении которой примет участие диверсионная группа из 30 военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции. Что Вы думаете по этому поводу?

— Теоретически, да и практически возможно участие представителей иранских спецслужб в провокациях в отношении Азербайджана. Но в подобном случае в этих провокациях должны принять участие и российские спецслужбы. Границу Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, и эта страна нашпигована представителями российских спецслужб. Вряд ли организация подобной вооруженной провокации с участием иранских спецслужб может пройти мимо внимания и согласия российских.

Подобная история уже напоминает начало Второй мировой войны, когда Германия для нападения на Польшу переодела своих солдат в польскую военную форму и организовала нападения на немецкий военный объект. История с нападением на посольство Азербайджана в Иране также напоминает событие двухсотлетней давности, когда произошло нападение на российское посольство в Тегеране.

Меня несколько удивили задекларированные цели. С одной стороны, организация нападения на армянский военный пост со стороны якобы азербайджанских солдат соответствует сценарию, когда в последующем можно оправдать размещение предполагаемой миссии Евросоюза по сбору «доказательств преступлений азербайджанской армии». Хотя в распространённой статье нельзя разобрать, чего там больше — оперативной информации или выдумки журналиста. Дело в том, что я не полагаю, что Россия готова позволить Ирану разместить свои войска на территории Армении. В Армении находятся российские войска, и Россия вряд ли готова передать свою зону влияния под контроль Ирана. Это уж точно не входит в интересы Кремля.

Вряд ли и Армения готова разместить у себя иранские войска. Ведь это приведет к полному разрыву отношений Еревана с Западом. Готова ли Армения к полному разрыву отношений с Западом на фоне глобального противостояния России и Брюсселя?

И, наконец, точно никакой критики не выдерживает тезис о том, что время проведения операции подобрано с учетом землетрясения в Турции. Это стихийное бедствие произошло всего три дня назад, а подобные операции готовятся не один день. Вряд ли организаторы заранее могли знать о том, что в Турции произойдет подобное землетрясение. Более чем уверен, что иранские спецслужбы в той или иной степени очень заинтересованы в организациях провокаций против Азербайджана, но изложенный в статье сценарий не является убедительным.

— Миссия Евросоюза в Армении начнет работу с 20 февраля, в ее состав войдут несколько жандармов из Франции. А почему Россия позволяет Армении, чтобы на ее территории находились военнослужащие французской армии?

— Эта миссия Евросоюза является наблюдательной. Она не является военной, это гражданская миссия. Безусловно, командированные в миссию люди должны иметь соответствующие навыки и знания в военной сфере. Скорее всего наблюдательная миссия будет набрана из офицеров разных стран Евросоюза и различных структур. По этой причине нет ничего удивительного, что туда могут войти представители минобороны или подведомственных ей структур, какой является французская жандармерия. Это не означает, что миссия Евросоюза прибудет на бронетранспортерах при полном вооружении.

— Прибытие представителей жандармерии некоторые СМИ чуть ли не выдают за задатки для будущего появления в регионе европейских военных. А кому нужен такой лишний шум, если Вы считаете, что здесь нет ничего такого?

— Скорее всего, эти СМИ в той или иной степени выражают российские интересы. Впервые в регионе появляется долгосрочная миссия, которая будет осуществлять мониторинг ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Это серьезно отличается от миссии, которая в свое время осуществлялась со стороны личного представителя действующего председателя ОБСЕ и состоящая из не более 20 человек. А сейчас в Армению прибудет большая миссия Евросоюза, которая постоянно будет мониторить. Безусловно появление этой миссии в регионе противоречит интересам России. Напомню, что Россия предлагала развернуть на армяно-азербайджанской границе наблюдательную миссию ОДКБ, которая была бы размещена без согласия Азербайджана. В свою очередь, гражданская миссия Евросоюза размещается в регионе с согласия Азербайджана, которое было достигнуто в Праге. Как следует из заявления МИД Азербайджана, у нашей стороны были определенные претензии и опасения, о которых Евросоюз был проинформирован.

Это скорее всего пробный шар. В случае успеха данной миссии, а также того, что в Баку и Ереване будут уверены в том, что глобальное противостояние России и Запада завершается поражением путинской России, они предпримут шаги для того, чтобы выйти из-под контроля Москвы. В этом случае, безусловно, появится необходимость найти замену российским войскам в Армении. И нет сомнений, что эти международные силы будут представлять Евросоюз и НАТО. То есть, это пробный шар, при том, что Запад даже не скрывает, что ее конечной целью является выдавливание России из Южного Кавказа. По этой причине появление миссии Евросоюза очень раздражает Россию. Она всеми силами пытается предотвратить это и оказывает определенное давление на Ереван и Баку. Глава МИД России Сергей Лавров даже заявил о том, что если Армения согласна, то наблюдательная миссия ОДКБ может в ближайшее время быть развернута на границе с Азербайджаном.