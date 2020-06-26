«Нет кино – нет и работы»: азербайджанские деятели кино надеются на поддержку государства

«Кинематография Азербайджана в период пандемии столкнулась с кризисом: приостановлены все крупные проекты, актеры и люди, занятые в этой сфере, фактически оказались не у дел. Многие едва сводят концы с концами, элементарно не зная, как заработать на пропитание».

Об этом в интервью # рассказал кастинг – директор, основатель продюсерского киноцентра Actors Agency Сабухи Мамедов.

Безусловно, пандемия повлияла на все сферы деятельности культуры и искусства. Но, как отмечает С.Мамедов, кинематографисты относятся к самым незащищенным в социальном плане людям, живущие по принципу «Есть кино – есть работа, нет кино – нет и работы».

«С тех пор, как у нас был объявлен режим карантина, кино в Азербайджане снимать перестали. Все проекты отменены на неопределенное время. Ситуация крайне плохо отразилась на людях, чья жизнь и деятельность была связана исключительно с кинопроизводством», — заявил С.Мамедов.

По его словам, более-менее удачно складывается ситуация с производством сериалов:

«К счастью, сериалы продолжают снимать, гораздо меньше, но, тем не менее, за последнее время было снято несколько новых проектов, которые относятся к телевизионной сетке. Это – большая поддержка для актеров, которые снимаются в сериалах, в том числе и психологическая. Ведь не секрет, что жизнь актеров всецело заключена в работе», — говорит кастинг директор.

Он также рассказал, что пандемия полностью парализовала деятельность его агентства:

«Мы занимаемся продюсированием и продвижением азербайджанских актеров не только в нашей стране, но и за ее пределами. За этот период было проведено несколько кастингов в режиме онлайн. Мы это сделали в надежде, что ситуация вскоре изменится, и актеры смогут выехать за границу. Но, увы, и это оказалось невозможным: границы закрыты, и все наши международные проекты повисли в воздухе».

На вопрос, была ли оказана работникам кино какая-либо помощь за это время, Сабухи Мамедов ответил:

«Кое-какая помощь была оказана Союзом кинематографистов Азербайджана под председательством Рустама Ибрагимбекова. Но это общественная структура, не обладающая большими ресурсами. Помогли материально только тем, кто оказался в совершенно безвыходной ситуации».

Выход из сложившегося упадка в кино Сабухи Мамедов видит в поддержке со стороны государства:

«Деятели кино должны объединиться, чтобы пройти этот сложный период вместе. Очень надеемся на то, что нам будет оказана поддержка со стороны государства, потому что сейчас мы переживаем один из самых сложных периодов жизни, не имея возможности содержать себя и свои семьи», — заключил глава Actors Agency.