Судя по всему, нужна еще одна война, ибо языка мира наши недружественные соседи не понимают. Едва только оправившись от сокрушительного фиаско в ходе 44-дневной войны, армяне, с присущей им наглостью, продолжают нарушать территориальную целостность Азербайджана.

Прошлогодний урок, который был преподан Азербайджаном Армении, не пошел последним впрок. Все так же продолжаются незаконные визиты армянских парламентариев в Нагорный Карабах, все так же главари сепаратистского режима выступают с какими-то заявлениями о независимости и так далее.

И вся эта картина разворачивается на глазах российского миротворческого контингента, который неплохо устроился на азербайджанской земле.

Как известно, миссия российских так называемых миротворцев заключалась в контроле над соблюдением мира и стабильности в отдельно взятых районах Нагорного Карабаха. Но справляются ли миротворцы со своей задачей? Вопрос, конечно, интересный, но ответ интересен еще больше.

Приведу лишь один пример. 13 ноября армянский террорист Норайр Мирзоян, беспрепятственно проехав российские блок посты вдоль Лачинского коридора, бросил гранату в азербайджанских и российских военнослужащих у города Шуша. В ходе теракта были ранены трое азербайджанских военнослужащих.

И вообще, Лачинский коридор превратился в некий караван-сарай, через который могут проходить всякие армянские проходимцы и отщепенцы. Мало того, граждане Армении проходят военную службу на территории Азербайджана при полном попустительстве российских миротворцев.

На видеоролике, который представляет #, двое молодых армян в военной форме признаются в том, что они родом из Армении и проходят службу недалеко от Ханкенди.

Тут интересны два аспекта. В очередной раз мы убедились в том, что никакой «армии обороны ны-ка-эр» не существует. Тем более, что во время 44-дневной войны «грузы-200» направлялись прямиком в Армению.

И второй момент. Фактически эти армянские «вояки» подставили своего союзника – Россию. Они дали понять, что российские военнослужащие в качестве миротворцев ни на что не годны.

И вот тут образуется, используя шахматный термин, неприятная «вилка» для российской стороны. Или они должны признаться в своем бессилии и некомпетентности, что, естественно, негативно отразится на репутации всех вооруженных сил России. Либо, должны согласиться с тем, что они потворствуют армянам, которые чувствуют себя вольготно в составе банд на территории Азербайджана.

Отсюда вопрос: а какого ляда Азербайджану нужны российские миротворцы, если ситуация в регионе практически ничем не отличается от довоенной? Неужели, тысячи молодых азербайджанцев погибли за освобождение родных земель ради того, чтобы вернуться к тому, что и было?

Думается, что азербайджанской стороне необходимо всерьез призадуматься по данному поводу. И не только призадуматься, но и предпринять конкретные шаги. Уж во всяком случае на ноту протеста России вышеупомянутое видео точно тянет…