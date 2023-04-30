Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит в Украину, который состоялся в прошлом году, был достаточно опасным, передает The Hill. По ее словам, в ходе поездки она посещала зону боевых действий и понимала, что может погибнуть.

«Это было опасно. Мы никогда не боялись этого, но мы думали, что можем умереть, потому что мы посещаем серьезную, серьезную зону боевых действий. У нас была отличная защита, но тем не менее, там идет конфликт», — отметила Пелоси.

Как указала экс-спикер палаты представителей, во время визита она переговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она также добавила, что он встретил ее на улице, чем показал свое «мужество».