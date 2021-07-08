В будущем повторные прививки от коронавируса необходимо будет делать раз в пару лет.

Такую позицию высказал РИА «Новости» эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс.

«Необходимости прививаться каждый год, как против сезонного гриппа, не будет. Но, возможно, нужно будет делать раз в пару лет повторные прививки — также, как и с другими регулярными прививками», — пояснил эпидемиолог.

Он также отметил, что повторная вакцинация в целом не является обязательной, и «в целом имеет смысл для пожилых».

«Они были привиты первыми, и их иммунная система и так слаба», — объяснил эксперт.