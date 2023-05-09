Немецкий концерн Rheinmetall готов производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы, подтвердил глава концерна Армин Паппергер.

Уже в ближайшие недели крупнейшая оборонная компания Германии попытается заключить соответствующие соглашения, пишет Bild.

Планируется создать с украинскими компаниями совместные предприятия по производству самоходных систем, ПВО и боеприпасов. «Таким образом мы дадим Украине возможность защищать себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Паппергер. По его словам, инвестировать в новые заводы должны власти Украины. (УНИАН)