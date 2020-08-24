Немецкие врачи заявили, что анализы Навального указывают на то, что он был отравлен

Немецкие врачи в понедельник заявили, что результаты медицинских обследований российского оппозиционера Алексея Навального указывают на отравление, сообщает Голос Америки.

Навальный был доставлен в берлинскую больницу Charite в субботу после того, как на прошлой неделе ему стало плохо в самолете в России.

В Кремле настаивают, что причины болезни Навального неясны, а первые анализы не выявили следов отравляющих веществ в его организме.

По итогам обследования Навального в берлинской клинике врачи заявили: «Клинические данные свидетельствуют об отравлении веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы».

По словам врачей, конкретное вещество пока определить не удалось. Врачи также отмечают, что нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно для нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы – это препараты, которые могут улучшить связь между нервными клетками в головном мозге. Иногда они используются для временного улучшения или стабилизации симптомов у людей с деменцией. Распространенные побочные эффекты ингибиторов холинэстеразы включают рвоту, мышечные спазмы, головную боль и галлюцинации.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила в понедельник, что его сторонники сообщили о подозрениях в отравлении в российскую полицию и Следственный комитет, как только Навальный заболел. В полиции и СК комментариев пока не дают.