Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море могли осуществить украинские диверсанты. Так утверждается в совместном расследовании немецкого журнала Der Spiegel и медиакомпании ZDF.

Журналисты считают, что диверсию провела группа водолазов и взрывотехников с яхты «Андромеда», которую они через подставных лиц арендовали у немецкой компании Mola Yachting. Следствие обнаружило на ней следы взрывчатого вещества октоген — того же, что было найдено на месте взрыва.

Расследователи ссылаются также на попавшую в их руки секретную переписку разведок Германии, Нидерландов и американского ЦРУ летом 2022 года. В ней содержится предупреждение о готовящейся Украиной диверсии и утверждается, что операцией командует непосредственно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, при этом президент Украины Владимир Зеленский о ней не знает. Spiegel утверждает, что немецкие власти не обратили на предупреждение должного внимания.

Журналистам и полиции удалось идентифицировать одного из участников предполагаемой диверсионной группы. Это военнослужащий 93-й механизированной бригады ВСУ Валерий К. из города Днепр. Следы его ДНК были обнаружены на «Андромеде».

Авторы расследования не могут утверждать, действовала ли группа по приказу Киева, и кто в этом случае отдавал приказ, или планировала диверсию самостоятельно.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Магистраль не подлежит восстановлению. Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. (svoboda.org)