«В настоящее время онкологические заболевания не отражены в пакете медицинских услуг».

Об этом сказала заведующая отделом технических правил медицинской экспертизы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Сабина Гулиева.

Она сказала, что в обновленном проекте пакета услуг попытались учесть хирургическое лечение онкологических заболеваний: «Но не все онкологические заболевания. Мы провели работу по включению операций по удалению доброкачественных опухолей в пакет услуг. Услуги по удалению некоторых опухолей по нейрохирургическим услугам также уже нашли отражение в новом проекте».