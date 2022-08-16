Возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) празднует в эти дни 21-ю годовщину со дня основания, передает Anadolu.

ПСР вышла на политическую арену в 2001 году в качестве 39-й партии в истории Турции.

Вопреки многочисленным преградам, сторонники Эрдогана за все эти годы выходили первыми из всех 15 выборных кампаний, в которых участвовали.

Ведущая ныне политическая сила Турции обратилась с заявкой о своем основании в МВД Турции 14 августа 2001 года.

Уже в первые дни деятельности, а именно 16 августа 2001 года, Партию справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi — AK Parti) возглавил бывший глава Стамбульского муниципалитета Реджеп Тайип Эрдоган. Решение было принято правлением партии единогласно.

Выступая на учредительном съезде ПСР, он заявил: «Отныне в Турции ничего не будет как прежде».

Сегодня уместно задаться вопросом, каких именно успехов смогла добиться страна в период правления этой политической силы? Их за эти двадцать лет, кажется, немало. Это и рост экономического производства, и резкое снижение безработицы и, соответственно, массовое возвращение на родину трудовых мигрантов, ранее вынужденных зарабатывать на жизнь на стройках в странах Европы. Это и становление современного военно-промышленного комплекса, по некоторым показателям уже превосходящего большинство стран, производящих вооружения.

Как можно оценить путь ПСР за эти годы? И каково политическое будущее этой партии, ее шансы на сохранение роли ведущей в стране?

На эти вопросы # ответили известные политологи соседних с Турцией государств.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Глядя на годы правления ПСР, думаю уместно будет вспомнить два момента. Первый — это первая в мире политическая сила в светской стране с мусульманским населением, которая позиционировала себя как партия политического ислама. Это обеспечило Эрдогану поддержку «ядерного» электората, в основном жителей анатолийской глубинки. Причем даже в период серьезных социо-экономических процессов, произошедших в Турции, в частности, процесса урбанизации, ПСР удалось сохранить большую часть своего электората.

Второй составляющей успеха партии Эрдогана было то, что это была правая партия, то есть партия, выступавшая за сокращение влияния государства в экономике. Несмотря на то, что тренд был задан ещё со времен реформ Тургута Озала, этатизм, то есть доминантная роль государственного регулирования, как один из принципов (стрел) кемализма, продолжал оставаться в турецкой политической традиции.

Правый дискурс особенно положительно отразился на развитии мелкого и среднего бизнеса, а ведь именно эта социальная страта составляла большинство в «ядерном» электорате Эрдогана. Заключенный договор со своим избирателем на протяжении многих лет обещал постоянное повышение уровня жизни, и это обещание выполнялось. Выполнялось в том числе и благодаря крупным инфраструктурным проектам, реализуемым Эрдоганом. Турция ещё в 90-е годы превратилась в большую фабрику Европы, а получение статуса кандидата в ЕС обеспечило турецким товарам беспрепятственное продвижение на самый богатый рынок мира. Кроме этого, добавились и другие рынки — постсоветский, арабского мира и африканских стран. Все эти рынки не столь важны для Турции, как европейский, но я бы не стал преуменьшать их роль.

Экономическое развитие повлекло за собой и необходимость активной внешней политики. Турция стала активным игроком в регионе от Балкан, Кавказа и Ближнего Востока до африканских стран. Понятно, что рост влияния Турции не мог остаться незамеченным со стороны как союзников, так и противников. Кроме этого, нужно хорошо понимать, что электорат Эрдогана по вполне понятным причинам настроен антизападно, антиамерикански и антиизраильски. Эрдоган существо абсолютно политическое и понятно, что он полностью отражает взгляды своего электората, а также очень чувствителен к настроениям своих избирателей. Это, а также целый ряд ошибок, которые были допущены партнерами Турции в отношении Анкары, привели к ухудшению отношений с традиционными союзниками — США, Израилем, Европой и монархиями Залива (кроме Катара).

Ещё в нулевых партнеры не до конца понимали, что уже имеют дело с новой Турцией, понимание этого приходит сейчас, через переформатирование отношений. Процесс этот достаточно болезненный, некоторые до сих пор считают, что без Эрдогана Турция вновь станет прежней. Но это ошибка. Отсюда все эти конфликтные ситуации, которые сегодня так трудно решать. В мире вообще сейчас идет решающий тур Большой игры, и в ПСР это прекрасно понимают. По сути сегодня идет сразу несколько параллельных процессов, которые определят место Турции в новом мире. И это на фоне огромных экономических трудностей и в преддверии выборов в 2023 году.

Одно несомненно, как бы ни развивались события дальше, Эрдоган уже занял свое место в истории новой Турции рядом с такими фигурами как Мустафа Кемал Ататюрк и Тургут Озал.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— К перечисленным вами основным достижениям Турции под руководством ПСР и ее бессменного лидера Реджепа Тайипа Эрдогана я прибавлю очень важное достижение, а именно — Турция стала региональной державой, которая оставаясь членом НАТО и союзником США стала проводить самостоятельный внешнеполитический курс в соответствии с национальными интересами. Это особо себя проявило во время 44-дневной Второй Карабахской войны, когда Турция, без оглядки на Вашингтон, Париж, Брюссель и Москву прямо и безоговорочно встала плечом к плечу с Азербайджаном и смогла удержать традиционных покровителей армянства от вмешательства на стороне Еревана. Турция при Эрдогане, в отличие от предыдущих лидеров, пошла на оформление союзнических отношений с Азербайджаном и в партнерстве с нашей страной успешно продвигает тюркский интеграционный проект. Организация Тюркских государств пополнилась новыми членами и трансформируется во влиятельное региональное объединение.

Не могу не отметить и роль, которую играет Турция в нынешнем конфликте Украины и России. Анкара по существу осталась единственным авторитетным посредником между Киевом и Москвой. Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, но прямо поддержала Украину и оказывает ей военную помощь.

Победит ли ПСР на следующих выборах? До выборов еще год. Многое может измениться. Пока, если исходить из опубликованных данных опросов общественного мнения, из-за огромной девальвации лиры, галопирующей инфляции, поддержка ПСР существенно снизилась и находится где-то в интервале 40%. Но оппозиция не консолидирована, а у Эрдогана есть время, чтобы стабилизировать экономику и эффектными акциями, предвыборной работой добиться победы. Что бы там ни говорили злопыхатели, Турция имеет сильную демократическую традицию выборов и все решает воля народа.