Неизвестными был взломан сайт испанского канала и показана программа Russia Today

Испанская государственная телекомпания TVE в среду заявила, что в прошлый четверг неизвестные злоумышленники воспользовались открытым порталом на ее сайте, чтобы вывести в эфир программу Russia Today о лидере каталонских сепаратистов Карлесе Пучдемоне, сообщает Голос Америки.

По словам представителя TVE, хакеры не взламывали никаких внешних барьеров кибербезопасности, а воспользовались «открытой дверью» на сайте.

Как отметил источник, пока рано говорить о личности и местоположении злоумышленников, поскольку расследование еще не закончено.

Показанное в прошлый четверг интервью посмотрели около 96 пользователей. В программе, произведенной российским государственным каналом, участвовали Пучдемон и бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа

Оба они бежали в Бельгию после того, как в родных странах в их отношении были начаты судебные процессы.

Ранее испанские власти нашли свидетельства того, что российские группировки активно использовали социальные сети в поддержку движения за независимость Каталонии и пытались повлиять на мнение общественности в стремлении дестабилизировать Испанию.