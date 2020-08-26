Негатив о пассажире распространяют сразу, а про инциденты с неадекватными водителями — гробовое молчание

В общественном транспорте Баку происходит множество событий как комических, так и трагических. Являясь зеркальным отражением нашего общества, в этой сфере обнажаются все наши достоинства и пороки. Водитель спасает жизнь пассажиру, которого хватил эпилептический припадок, другой его коллега возвращает забытый кошелок с крупной суммой. Но у этой медали есть, как говорится, и вторая сторона. Водители возят пассажиров на высокой скорости, грубят людям, курят за рулем и слушают громкую музыку.

Вчера между пассажиром и водителем произошел очередной инцидент. Как сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА), водитель маршрутного автобуса №13 посоветовал пассажиру правильно пользоваться защитной медицинской маской. Пассажир не сделал этого, и потому водитель сказал, что не поведет автобус. В результате недовольный пассажир ударил водителя.

Полиция установила личность хулигана. Им оказался житель Абшеронского района Анар Нехметли (1993 г.р.). По факту составлен протокол в соответствии со статьями 510 и 535 Кодекса об административных проступках, материалы направлены в суд Наримановского района.

Отрадно, что БТА так оперативно реагирует на подобные инциденты. Установленные правила должны соблюдать все. Но от этого инцидента остается неприятный осадок. За все время деятельности БТА эту структура распространяла информацию, связанную только с неадекватными действиями пассажиров в отношении водителей. Не было ни одного случая, чтобы БТА распространило информацию об инцидентах, виновниками которых были водители.

За конкретным примером далеко ходить не нужно. Недавно редакция # опубликовала статью «Полный абсурд: как полицейский решил спор пассажиров в автобусе Bakubus – ВИДЕО».

Наша читательница обратилась к нам с жалобой на инцидент, произошедший 1 июня около 09:20 в автобусе маршрута № 1. Так, она села в полупустой автобус и доехала до очередной остановки на транспортном хабе «Кёроглу». Здесь в автобус стали заходить пассажиры, и один из них захотел сесть на сидение с наклейкой с предупреждением о соблюдении социальной дистанции. В ответ на это наша читательница вежливо возразила ему, напомнив о мерах предосторожности. Но второй пассажир даже не захотел ее услышать. В дело вмешался водитель и позвал дежурившего на транспортном хабе полицейского. Вместо того чтобы призвать второго пассажира к соблюдению правил, полицейский сорвал с сидения наклейку и сказал, что на этом месте можно сидеть. Блюститель порядка проигнорировал требование нашей читательницы представиться, как того требует закон, а также не пустил ее запечатлеть на камеру мобильного телефона его хамский поступок.

На этом эта скандальная история не завершилась. В дополнение ко всему водитель автобуса № 1 во время езды стал преспокойно разговаривать по мобильному телефону, хотя правила запрещают ему делать это.

Хотя наша редакция предоставила видео того, как водитель, управляя автобусом, разговаривает по мобильному телефону, БТА никак не отреагировало на этот инцидент. Выходит, что БТА в своей деятельности руководствуется принципом «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Негативную информацию в отношении пассажиров распространяют, а вот про инциденты с неадекватными водителями БТА умышленно хранит гробовое молчание.

Руководству БТА, которое далеко от понимания системы общественного транспорта, пора бы уяснить для себя, что сейчас на дворе век информационных технологий. У каждого в мобильном телефоне есть камера, способная заснять инциденты, а после опубликовать в социальных сетях. Если БТА действительно хочет навести порядок в своей сфере, то там должны понять, что с пассажирами нужно налаживать диалог, а не обвинять их, оправдывая водителей.