Недовольство передовой молодежи

Непростая ситуация вокруг Ирана вылилась еще и в массовые акции протестов студентов, проходящих в Тегеране и ряде других городов. Они устраивают стычки с полицией, выкрикивают «Смерть диктатору», подразумевая духовного лидера Хаменеи, демонстративно отказываются наступать на флаги Израиля и США на асфальте в университетском городке, заявляя, что истинные враги находятся внутри страны.

Интересно, чем еще (кроме уничтожения украинского пассажирского самолета) вызваны эти выступления? Какой выход из ситуации видит возмущенная молодежь — в радикальной смене режима или в увольнении определенных людей и чиновников? Не является ли происходящее выражением нервного напряжения рядовых иранцев, последние полгода живущих в ожидании возможной войны?

Своим комментарием по этой теме поделился с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— В последнее время напряжение в Иране проявляется при любом неординарном происшествии. В данном случае все активизировалось из-за гибели украинского лайнера и запоздалого признания вины в этом со стороны руководства ИРИ. Я думаю, что внутриполитическая ситуация в этой стране в любом случае будет оставаться напряженной, так как существует фактор внешнего давления, ухудшения социально-экономических показателей, уровня жизни населения, и все это увязывается с деятельностью правящих сил, рассматривается как прямое следствие проводимой ими политики.

Надо сказать, что Иран тоже не избежал глобализации. Все-таки доступ людей к новым технологиям, к интернету, повышение мобильности населения, участившиеся туристические поездки обычных граждан ИРИ за рубеж, что дает им возможность сравнивать свою страну с другими, рост числа молодежи, стремящейся жить по другим стандартам – все это дает знать о себе. Думаю, не секрет, что в эпоху потребительства на первый план в качестве критериев оценки уровня благосостояния выходят такие понятия, как свобода выражения своих чувств, мнений, свобода передвижения, подкрепленные, конечно, определенным уровнем социального достатка. И можно сказать, что экономические трудности, с которыми столкнулся Иран, стимулируют нынешние протестные настроения.

Они являются также следствием недовольства граждан втягиванием Ирана в региональные конфликты, которые отвлекают средства, напрягают бюджет, и не способствуют созданию условий для социального равенства.

Но не стоит отметать и возможный след внешних интересантов в этих протестах. Потому что ведь и не скрывается, что цель санкций, введенных против Ирана – вызвать социальные протесты среди его населения и обеспечить давление на власти изнутри. То есть, не столь уж и не правы власти ИРИ, когда видят за происходящим в том числе воздействие внешних сил. То есть, можно сказать, что тут одни факторы накладываются на другие.

Молодые иранцы хотят видеть свою страну другой, не вовлеченной ни в какие конфликты. И надо отметить, что протестующие – это все-таки элита иранской молодежи. Это люди, которые учатся в престижных вузах страны и претендуют на нечто большее. Но это далеко не вся молодежь.

Вспомним, что происходило во время похорон Сулеймани – сотни тысяч на улицах. Среднестатистический Иран в значительной степени именно вот эти люди.

То есть, вот эти протестные группы, которые сейчас на улицах, обычно революций не делают. Массы все-таки более лояльно настроены по отношению к действующему режиму. Хотя и в этой среде наблюдается определенная динамика. Недавние бензиновые протесты показали, что в число недовольных все чаще попадают и представители других слоев населения.

Как будут развиваться события дальше, никто не знает. Ясно, что для организованного протеста нужна какая-то единая политическая сила, а таковой в Иране сегодня не наблюдается.