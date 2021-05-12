Неделя до «Евровидения»: ставки на победу Эфенди по-прежнему невысокие – ФОТО

Роттердам готовится к главным евроконкурсным событиям – двум полуфиналам и финалу. 65-й ежегодный песенный конкурс «Евровидение» состоится в заявленные ранее даты — 18, 20 и 22 мая. Все участники уже провели первую репетицию, готовятся ко второй, после чего конкурс выйдет на финишную прямую.

Представительница Азербайджана – Самира Эфенди осталась довольна своей первой репетицией, очарована подготовительными работами и сюрпризами, которые готовит Роттердам для фанатов и участников конкурса, сообщает #:

«Сцена просто превосходная, свет невероятный, вы точно влюбитесь!», — поделилась певица своими впечатлениями в соцсети.

После первых репетиций букмекеры обновили свои прогнозы, и Мальта, лидировавшая на протяжении долгого времени, неожиданно утратила свое первенство. Новой фавориткой конкурса, по мнению букмекеров, стала представительница Франции Barbara Pravi с песней Voila.

Не удалось выбиться в топ 10 и нашей Самире Эфенди. Несмотря на яркое и красочное шоу «Мата Хари», которое артистка уже опробовала на конкурсной сцене, ее позиция в главной таблице прогнозов остается практически неизменной. На данный момент представительница Азербайджана занимает 20 строчку среди 39 участников евросонга. В это время клип на песню Эфенди Mata Hari в YouTube приближается к отметке 5 миллионов просмотров. Это говорит о том, что интерес к участнице из Баку все же огромный, а позиция в букмекерской таблице может измениться после второй репетиции певицы.

По состоянию на 11 мая, в тройку лидеров по прогнозам букмекеров на сайте Eurovision World входят Франция, Мальта и Швейцария. Десятку замыкают Кипр, Литва, Украина и Швеция.

«Евровидение» 2021 года проходит со зрителями, но при строгих правилах, обеспечивающих здоровье и безопасность зрителей, музыкантов, прессы и организаторов. В концертный зал допустят только 3,5 тысячи гостей, каждый из которых должен иметь при себе справку об отсутствии Covid-19.

При этом пандемия не мешает организаторам развлекать участников. Так, вчера конкурсанты, и Самира Эфенди в том числе, совершили прогулку по Роттердаму.

«Я влюбилась в этот город… Его достопримечательности, архитектура, атмосфера просто прекрасны! Здесь живут очень добрые люди, везде нас приветствуют и тепло принимают», — написала Эфенди на своей странице в Instagram.

Напомним, что наша конкурсантка примет участие в первом полуфинале 18 мая, под порядковым номером 14. Сценический look для певицы создал известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил. Над ее имиджем и сценическим образом работает топовый стилист Азербайджана Анар Агакишиев.

Прямую трансляцию из Роттердама будет вести Общественный телеканал Азербайджана, а в качестве комментаторов выбраны композитор и шоумен Мурад Ариф и телеведущая Хусния Магеррамова

Шоу Самиры Эфенди дополняется эффектными танцами, а также звучанием национальных инструментов — зурны и нагары и этническими мотивами на основе мелодии азербайджанского народного танца «Яллы». Наряду с этим, в композиции звучит фраза на азербайджанском языке Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən.