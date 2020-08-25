Не топите нас полностью, мы уже на дне — Рестораторы кричат SOS!

Это – реальная проблема, о которой нужно говорить как можно громче и чаще. Малый и средний бизнес в Азербайджане переживают поистине трагические времена. Владельцы кафе и ресторанов уже бьют во все колокола. Несколько дней назад глава правления Ассоциации отелей и ресторанов (DAİR) Самир Дубенди разместил на своей странице в Фейсбук пост, в котором криком кричал о том, что строгие проверки предприятий общепита и выписывание им высоких штрафов вместо информирования могут привести к уничтожению этой сферы бизнеса.

«Вам говорят, чтобы вы проверяли или уничтожали!? Вам сказано, просвещайте или принимайте одно за другим 5-10 противоречащих друг другу решений!? Разве не должен быть у каждого приходящего с осмотром в ресторан документ, наделяющий его правом проверки?! Чем должен заниматься ресторатор — закопать продукты, готовить еду, продавать ее посетителям или изучать законы и правила!?!», возмутился он, публично обратившись к СМИ за помощью в освещении данной проблемы.

О том, сколь она велика, можно понять, ознакомившись и с постом на Фейсбук Лидии Шестак-Алиевой – основательницы ресторана Soloha. «Наш ресторан прекратил полноценную деятельность в конце марта. В апреле мы занимались только онлайн-заказами и, конечно, не были готовы к этому. Но, полные энтузиазма и позитива, провели этот период под лозунгом: «Кризис – это точка роста и выход из зоны комфорта». Потом нам дали поработать 2-3 недели с временным ограничением и снова закрыли. Мы не работаем полноценно уже полгода. Ждали, что нам помогут, поддержат и дадут удержаться на плаву. Но дальше произошло то, что происходит сейчас. Нам разрешили принимать гостей на открытом воздухе. Но что делать, если у ресторана нет террасы? В Soloha мы поставили несколько столов у входа в ресторан. К этому времени люди почувствовали, что хотят социализироваться. И в отличие от периода, когда мы сидели вообще без заказов, к нам начали возвращаться гости. Но полиция попросила убрать столы возле ресторана, потому что официально эта территория не обустроена как терраса. Нам сказали получить разрешение на возможность осуществлять эту деятельность. Оформление документов займет около 2 недель. Если закрыть ресторан на этот период, то мы просто не вернемся назад к работе. Мы рады делать все официально, оформлять все разрешения, но нет нормативов, как нужно это делать, а как не нужно! Мы не знаем, на что ориентироваться и взамен получаем только штрафы, без объяснений норм. Я до последнего была оптимистом. За это время мы настолько выросли, придумали кучу интересных продуктов, выживали, не зарабатывая. Шесть месяцев мне приходилось вкладывать в ресторан из собственных ресурсов, и возможности это делать дальше просто нет. Мой бизнес уже на грани. Я знаю много рестораторов, которые в таком же состоянии. Мы хотим, чтобы с нами пошли на контакт, поддержали, а не дали по башке. Я теряю бизнес, который строила 13 лет. Это как терять 13-летнего ребенка. Это люди, которые останутся без работы. Мой ресурс настолько исчерпан, что сил бороться просто нет. Я призываю не уничтожать ресторанный бизнес, а помочь нам выжить. Просто не топите нас в этот момент полностью, мы уже на дне. Дайте нам выплыть хоть куда-то», написала она.

За комментариями по этому поводу мы обратились к экономисту Натигу Джафарли. Он указал, что карантинные меры, введенные в Азербайджане по причине пандемии коронавируса, в первую очередь ударили по малому и среднему бизнесу, в том числе и по тому, который связан со сферой туризма. «С середины марта по сегодняшний день он практически лишен доходов и переживает очень сложные времена. Почувствовали все это на себе и владельцы кафе и ресторанов. Их общее число, по разным оценкам, составляет порядка 25.000. Угрожающе высокий процент из них находится на стадии выживания, многие и вовсе планируют закрыть бизнес. Тут дело не только в отсутствии иностранных туристов, но и в том, что парализован оказался внутренний туризм. Свою роль сыграли запреты на посещения регионов республики. Плюс, долгое время была под запретом вся работа отечественной сферы общественного питания», — указал эксперт.

Он напомнил, что лишь недавно рестораторам разрешили возобновить работу, принимая посетителей на открытом воздухе. «Да, некоторые кафе и рестораны приспособились к новым реалиям в период жесткого карантина. Так, в сфере доставки еды на дом есть рост в 4%. Но, все это, конечно же, мизер, по сравнению с общей, очень удручающей ситуацией. Ведь, помимо резкого спада доходов у владельцев кафе и ресторанов, не уменьшились и их расходы. В частности, им, по-прежнему, приходится платить высокую арендную плату, осуществлять социальные выплаты, выдавать сотрудникам зарплаты», — считает экономист.

По его словам, есть жалобы и на излишне жесткую работу правоохранительных органов. Эксперт напоминает, что только по официальным данным, за первую неделю после разрешения на возобновление работы кафе и ресторанов было выписано около 300 штрафов. «Учитывая всем известные реалии нашей страны, допускаю, что на самом деле было немало случаев, когда штрафы не выписывались официально, но имела место «благодарность» согласившимся на что-то закрыть глаза проверяющим органам. Да, карантинные нормы, социальная дистанция – все это должно соблюдаться. Конечно же, нужно уделять повышенное внимание дезинфекции помещений, в данном случае кафе и ресторанов. Но в том и состоит проблема, что полиция, в подавляющем большинстве случаев, действует именно как карательный орган, хотя нередко можно было бы обойтись устным предупреждением. Для сравнения замечу, что в развитых странах мира полиция, большей частью, осуществляет надзирательную работу. Она понимает, что малый и средний бизнес является важнейшей экономической основой государства, что он платит налоги, из которых и формируется зарплата, в том числе полицейских. Считаю, что в Азербайджане нужно менять существующие реалии, перенимая правильный зарубежный опыт», — указал наш собеседник.

Он указал, что в Азербайджане не существует отдельной статистики налоговых выплат в госбюджет со стороны только отечественных кафе и ресторанов, но есть статистика налоговых выплат в госбюджет всего малого и среднего бизнеса. «Эта цифра составляет порядка 800-900 миллионов манатов в год. Это очень мало. При этом, при разумном отношении к делу тут есть потенциал. Кроме того, важно понимать, что в указанной сфере работает немало людей. Их реальное число намного больше официально заявленной цифры работающих в сфере туризма, включая персонал кафе и ресторанов. Таковых вовсе не порядка 100.000 человек, как указывает официальная статистика, а в разы больше. По крайней мере, так было до пандемии коронавируса. Зачем создавать причины для роста безработицы в стране? Уверен, что государство должно оказать всяческую поддержку как всему малому и среднему бизнесу, так и конкретно владельцам кафе и ресторанов», — резюмировал Н.Джафарли.