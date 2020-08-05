Не стать 501-м…

Лето в одном южном городе протекало как-то совсем не по-южному. Треклятый коварный вирус внес свои коррективы. Южногородцев приговорили к карантину. Что это значило? Кратковременные забеги в магазины, превращающиеся в праздник выходы на пару часов в центр города. И все это — при полном запрете на посещение ресторанов, магазинов одежды и обуви, кинотеатров и просто театров, при отсутствии спортивных мероприятий и даже занятий в фитнес-клубах. В общем, духовной пищи не было, зрелищ тоже, да и с хлебом возникали все большие проблемы. В этих условиях классический вариант школьного сочинения на тему «как я провел лето», выглядел приблизительно так: «Лето наступило, мы всей семьей сели на карантин в тесной квартире или на большой даче, лето закончилось».

По крайней мере, так могло быть. Но, вдруг, как в сказе скрипнула дверь и прилетел в южный город волшебник, обещавший показать… нет, не бесплатное кино, а как можно провести остаток лета. Звали волшебника Табиб Хоттабыч и пообещал он южногородцам послабления карантина. Да еще какие! Людям разрешено будет выходить на улицу, не отправляя смс-сообщений! А еще, разрешили горожанам на пляж ходить! Правда, соблюдая определенные правила. На одном пляже не могло одновременно присутствовать более полутысячи человек. Да, 501-й был лишним. Правило, что и говорить, прекрасное.

Вы только представьте себе эмоции семьи из четырех человек, которая так хочет, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за ними мчалось всегда вослед и отправившихся на местный пляж. Приезжают, но тут оказывается, что папа в списке присутствующих на пляже 498-й, мама- 499-я, дочка-500-я, а сын- уже 501-й! То есть, ему, несчастному, нужно ждать, пока кто-то покинет территорию пляжа. Печальная участь. А представьте, что пришли влюбленные, вдвоем. Какой Ромео отпустит свою Джульетту на пляж без него? Да еще после того, как все южногородцы побежали на море, как на захват вражеской башни!

Нет, не прокатит такой вариант. Ведь на пляже будет ходить группа волонтеров. Не известно пока, красиво ли они плывут и носят ли полосатые купальники, но разделенная жесткой статистикой пара Ромео и Джульетты может превратиться в Отелло и Дездемону. Такой исход нам не нужен! Тут, правда, предлагался вариант решения проблемы. Пообещали запустить онлайн-систему бронирования мест на пляжах. Пока, правда, все только в тестовом режиме работало. Но ведь и погода была пока не пляжная. Ветер с моря дул, нагонял тоску.

Но, многим южногородцам, измученным брожением по потолкам собственных квартир, не страшна была и непогода. Их душа рвалась к морю. Так что, онлайн-систему нужно было превратить, как и многое иное в южном городе в нечто, не имеющее аналогов в мире и побыстрее! А потом, можно было бы расширить данную систему, увеличив число ее функций. Например, соскучились горожане по посиделкам в чайхане. Стало быть, туда тоже нужно запускать систему онлайн-бронирования. С четким регламентированием времени, в течение которого можно занимать столик.

«Мне, пожалуйста, забронируйте третий столик. Часа на три. Так, чтобы впрок насидеться. Событие, какое-никакое, выход в свет!», приблизительно так, наверное, будет выглядеть этот процесс. С другой стороны, а кому сейчас весело? Лето ведь, как ни крути, кончается. Успеть нужно многое. Как говорится, на других посмотреть и себя показать. Мало ли, вдруг опять ужесточат карантинный режим, а ты не только на пляж не попадешь, но даже в чайхану посредством онлайн-бронирования не попадешь! О чем тогда вспоминать, спустя годы? О чем рассказывать внукам на закате жизни? Они ведь, внуки, могут и не поверить, что были времена, когда людей на улицу на пару часов в день выпускали…