Потенциал экспорта шерсти и кожи сельскохозяйственных животных в нашей стране до сих пор не реализован. Об этом много говорят годами, но ничего не меняется. Недавно председатель агентства Гошгар Тахмазли во время своего выступления на промо-выставке местных компаний «Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство» заявил о том, что получены разрешения на экспорт в Евросоюз икры рыбы, лягушачьих лапок и улиток, а также шерсти и кожи. По его словам, для получения статуса страны, свободной от чумы мелкого рогатого скота в Азербайджане были проведены мониторинги и приняты необходимые меры.

Но сейчас ситуация такова, что фермерам за неочищенную шерсть платят копейки и большая часть ее просто выбрасывается. К тому же, если раньше разводили тонкорунных мериносов с высоким качеством шерсти, то уже давно акцент сместился на мясные породы, шерсть которых особо не ценится. Но и она может быть востребована, как и кожа. Тем более, что животноводство в стране развивается. В январе-мае этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3,116 млрд манатов. По данным Госкомстата, это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, увеличилась на 0,9% и составила 743 миллиона манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 3,5% и составила 2,372 млрд манатов.

Фермер Нофель Гасымов отметил, что сырья много, но оно никем не востребовано. Шерсть покупают у фермеров по очень низкой цене, что делает ее сдачу невыгодной.

«Раньше в Евлахе был завод по переработке шерсти, но он давно закрыт. И со шкурами похожая история, их и бесплатно у мясников в основном не берут. Нужно стимулировать фермеров. Должны быть приемные пункты во всех районах, где распространено животноводство», – поделился он мнением.

Отечественные эксперты сходятся во мнении, что перспективы тут есть, если подойти к делу грамотно.

Экономист Эюб Керимли заявил, что по статистическим данным в республике порядка 2,6 миллионов голов крупного рогатого скота и 8,1 миллион – мелкого рогатого скота, то есть более 10 миллионов сельскохозяйственных животных.

По словам Керимли, кожа и шерсть обязательно должны использоваться – это ценное сырье. Конечно, и раньше мы их экспортировали, но преимущественно в Турцию, Украину и другие страны СНГ, а также в Китай и Индию.

«То, что Азербайджан расширяет экспортные горизонты и выходит на значимый европейский рынок, является положительным моментом. Это будет способствовать развитию ненефтяного экспорта и станет еще одним источником поступления валюты в бюджет страны. Разумеется, было бы выгоднее, если бы мы внедрили производство кожаных изделий и изделий из шерсти в нашей стране и продавали бы за границу не сырье, а готовую продукцию. В Азербайджане сейчас есть производство кожаных изделий, речь в первую очередь об обувных цехах, производстве женских сумок, одежды из кожи. Шерсть в основном используется в текстильной промышленности, а у нас производство шерстяных изделий не налажено. Это финансовоемкое производство и требует вложений, применения новых технологий, которые используются в передовых странах. Но малогабаритные производственные мощности наладить сейчас вполне реально – есть и сырьевая, и промышленная база», – отметил он.

Определенные экспортные возможности в сфере поставок в Евросоюз шерсти, кожи и икры рыбы в Азербайджане есть. Но объем пока низкий, нужен бизнес- план и хорошие инвестиции. Об этом сказал экономист Асиман Гулиев.

«Начиная с 2018-2019 года на уровне министерства сельского хозяйства этим вопросом занимаются. У нас есть хорошие специалисты, но государство должно это дело контролировать и надо, чтобы оно было заинтересовано в развитии этого рынка. Можно и нужно не только экспортировать сырье, но и развивать свое производство», – подчеркнул эксперт.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил о том, что кожа может заинтересовать итальянских производителей кожаных изделий. А из не европейских стран этим продуктом может заинтересоваться Марокко – в этой стране ежегодно производят много сумок, курток, ремней и др. из этого природного материала.

«Баранина – один из основных компонентов азербайджанской кухни. Потому неудивительно, что в стране идет на убой большое количество этих сельскохозяйственных животных. Ежедневно в Азербайджане режут где-то 25 тысяч баранов, так что кожи у нас достаточно, как и шерсти», – заявил он.

Тем не менее, в страну завозят немало кожи из-за рубежа. В январе-мае текущего года из Турции в Азербайджан экспортировано кожи и кожаных изделий на сумму 9 млн 644 тыс. долларов США, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за май из Турции в Азербайджан было поставлено продукции на сумму 1 млн 721 тыс. долларов США, что на 3,3% больше, чем годом ранее, сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

По словам Агаева, из Азербайджана преимущественно вывозят необработанные шкуры, их обрабатывают и завозят обратно к нам. Стоит такой товар, конечно, дороже.

«Если изделия из кожи в стране производят, то шерсть используется очень редко. А ведь раньше, – поделился он, – из нее делали и одежду, и одеяла, набивали ею матрасы. Сейчас вместо шерсти используют в основном синтепон, так что можно сказать, это направление утеряно».