Сегодня около 10:30 утра по местному времени (11:30 по бакинскому) было совершено вооруженное нападение на стамбульское отделение «Хорошей партии» (İYİ Parti) в Зейтинбурну. Пуля из пистолета нападавшего попала в окно здания. На место происшествия прибыло большое количество полиции. Стало известно, что нападавший скрылся, пока полиция начала расследование. В результате нападения никто не погиб и не пострадал.

После нападения председатель партии Мераль Акшенер вместе с мэром Стамбула Экремом Имамоглу прибыла в офис партии. В своем выступлении перед зданием Мераль Акшенер заявила, что недопустимо пытаться запугать политические партии за 1,5 месяца до выборов. Мы не боимся. Это большое оскорбление для электората. Дорогие избиратели, если эта система управления государством сохранится, то же самое может случиться с каждым из вас. Не родился еще тот человек, который напугал бы Мераль Акшенер. Я не боюсь никого», — продолжила она.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал нападение на офис «Хорошей партии» провокацией. Он отметил, что полиция проводит расследование инцидента.