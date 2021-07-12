Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 40. Не менее 70 человек удалось спасти.

Как передает ТАСС, об этом информировал в понедельник телеканал Al Arabiya.

По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице «Имам Хусейн» — взрыв баллона с кислородом. На кадрах, которые распространил телеканал, видно, как пламя охватило все корпуса здания. Десятки человек в настоящий момент залокированы в больнице. Пожарным удалось локализовать распространение огня.

В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП. Как уточняют местные СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии.

Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных с коронавирусом в Ираке. 24 апреля в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.