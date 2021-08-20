В последнее время в стране растет число заболевших COVID-19–более 3-4 тысяч за сутки. В связи с этим многие граждане опасались, что будет объявлен локдаун, подобный тому, что был в прошлом году. Локдаун существенно подкосил бизнес и негативно сказался на психическом, да и физическом здоровье многих граждан.

Пока пессимистичные прогнозы не оправдались, так как на проведенном брифинге представители Оперативного штаба Кабинета министров заявили, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем. Будут действовать только ограничения, анонсированные ранее (но и их уже немало) и те, которые есть сейчас.

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом Администрации главы государства по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов отметил, что это связано с возможностью больниц в стране принимать достаточное число пациентов. При этом он уточнил, что если больницы будут переполнены, то будут обсуждаться ограничения. То есть дамоклов меч локдауна все еще висит над страной, хотя уже давно очевидно, что такая мера себя не оправдывает. Вероятно, это заявление было сделано для того, чтобы в очередной раз стимулировать граждан к вакцинации. У многих, правда, и так нет выбора – делать или нет, ведь иначе они лишатся возможности не только посещать рестораны, но и, что куда важнее – возможности учиться и работать.

Эксперты скептически относятся к возможности введения локдауна, говоря о том, что для нашей экономики это было бы слишком большим испытанием.

Экономист Натиг Джафарли сказал, что внимательно смотрел брифинг и проанализировал сказанное. По его словам, правительство не хочет идти на жесткие меры, так как экономика страны только начала приходить в себя. Локдаун может отбросить Азербайджан на период 2020 года. ВВП страны сильно упал в прошлом году, тогда как в первые три месяца этого года наблюдалась стабилизация, а после марта наблюдается, незначительный, но все-таки рост.

«Но при этом, не желая вводить локдаун, правительство стремится добиться вакцинации максимального количества граждан. Потому в дальнейшем принимаемые меры будут к этому стимулировать, а где-то и принуждать. Конечно, тут есть юридические моменты, которые бурно обсуждаются во всем мире. В Азербайджане, к сожалению, такого обсуждения нет, но некоторые публикации на эту тему бывают. Конституции многих стран, в том числе Конституция Азербайджанской Республики, приравнивают всех граждан. Потому делить граждан на тех, кто вакцинировался, а значит, будут пользоваться всеми услугами и на тех, кто не смогут это сделать из-за отсутствия вакцины, вызывает вопросы юридического характера. Но другого выхода, вероятно, пока не видят», –говорит Джафарли.

Экономист Фуад Ализаде считает, что локдауна уже не будет. Потому какого-то отрицательного воздействия на экономику страны не стоит опасаться. Если и будут ограничения, то они будут касаться тех, кто не прошли вакцинацию.

«У нас народ в основе своей законопослушный, и все больше людей будут вакцинироваться»,– считает он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также уверен, что локдауна не будет, ведь это отбросит нашу страну назад на год-два.

«Сейчас только-только все восстанавливается, особенно малый и средний бизнес. Восстанавливается ресторанный и транспортный бизнес. Идут восстановительные работы в Карабахе и в других местах. Еще один удар по бизнесу может стать для многих предпринимателей фатальным», –говорит эксперт.

Он отметил, что государство понимает, что в случае локдауна ему придется выделять деньги пострадавшим от пандемии сферам и людям. А если будет локдаун без финансовой поддержки, то многие компании вынуждены будут закрыться, станет больше безработных, существенно ухудшится экономическая ситуация.

Агаев считает, что вакцинация в стране идет медленно, а ведь если большая часть населения вакцинируется, локдауны даже не будут обсуждаться. Но нужна дисциплина на всех уровнях.

Однако, как известно, вакцина не спасает от заражения, и вакцинированные далеко не всегда переносят болезнь в легкой форме. А значит, этот способ борьбы с пандемией не столь состоятелен, как принято считать. Примером тому может служить Израиль, где, несмотря на массовую вакцинацию, заболеваемость вновь выросла.