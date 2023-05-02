Отнюдь не праздничным выдалось первомайское утро для российских «ястребов», ввергших Украину в пучину агрессорской войны. Первый день мая, который в России отмечается как праздник весны и труда, не порадовал россиян весенним настроением, а вот потрудиться придется немало.

Сразу две плохие новости омрачили чела российских государственных мужей. Стесненные «жизненным пространством» государственные деятели, заварившие «украинскую кашу», вчера ощутили на себе эффект бумеранга. Война в соседней стране маленькими шажками перекидывается уже на территорию самой России. Правда, по нижеследующим инцидентам пока еще ведется следствие, но что-то подсказывает нам, что российские силовики, безусловно, найдут в них украинский след.

Итак, российские СМИ сообщают, что в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач, на месте найден предмет, похожий на взрывчатку. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Спустя пару часов уже сообщается о подрыве железнодорожных путей в Брянской области РФ, в результате чего локомотив грузового состава сошел с рельсов. Отмечается, что локомотив перевозил нефтепродукты.

Однако вслед за этим последовала и третья новость, скажем так, личного характера, которая окончательно сгустила темные краски неприятной картины. Весть касалась непосредственно персоны президента России Владимира Путина.

Тут необходима небольшая ремарка. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.

Данное решение еще больше сузило возможности передвижения Владимира Путина, так как речь идет не только о странах так называемого коллективного Запада, но и государствах, ратифицировавших Римский статут. И одной из таких стран является Южно- Африканская Республика, которая оказалась в довольно щепетильном положении.

Дело в том, что через три месяца впервые за последние три года в ЮАР в очном формате пройдет саммит БРИКС (межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). И вот тут-то камнем преткновения становится решение об аресте Путина, и ЮАР, как страна подписавшая Римский статут, обязана подчиниться вердикту МУС.

Спустя несколько дней после решения МУС президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда.

«Да, правящая партия… приняла решение о том, что было бы разумно, чтобы ЮАР вышла из МУС», — сказал Рамафоса.

Однако неделю назад стало известно, что в ЮАР передумали, и страна не намерена выходить из МУС. И вот сегодня в «игре в ромашку – любит-не любит» была поставлена точка.

Как сообщает южноафриканская Sunday Times, власти ЮАР попросили президента России Владимира Путина не приезжать в страну для участия в саммите БРИКС в августе этого года.

По данным источников издания, власти ЮАР предлагают Кремлю участие Путина в саммите по видеосвязи. Если президент России лично приедет в ЮАР, то властям придется исполнить ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать», — заявил Sunday Times источник.

Как видим, новость для несостоявшегося «императора всея Руси» — не из приятных. Хотя, согласно русской поговорке, нет худа без добра. Владимиру Путину выпал шанс доказать, что Россия может похвастаться не только ядерным чемоданчиком с красной кнопкой, но и бесстрашным лидером.

Невольно напрашивается аналогия с заклятым врагом Путина, экс- президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Бывший лидер на личном примере показал, что значит быть смелым и принципиальным до конца. Он знал, что при возвращении на родину он будет арестован и угодит за решетку, но это не свернуло его с пути .

Сегодня и Путину грозит арест, если он перейдет границу ЮАР. Но перейдет ли? Последует ли он примеру ненавистного ему Саакашвили? Вот вопрос, на который даст ответ время. Август не за горами.

Но стоит отметить, что Путин оказался в незавидном положении. На первый взгляд, проявить бесстрашие, поехать в ЮАР, и тем самым поднять свой рейтинг в России – лучший вариант, нежели сказаться «мнимым больным» или занятым по горло государственными делами. Но есть и другая сторона медали. Оказаться в одном строю с бонзами Третьего рейха и Милошевичем – честь, более чем сомнительная.

Не поехать – потерять остатки авторитета среди воинственно настроенной прослойки российского общества. Одним словом, куда не кинь – всюду клин. Таким образом, образовавшаяся для Путина, говоря шахматным языком, «вилка» не сулит ничего хорошего. Потому советникам главы РФ необходимо срочно придумать, как бы рыбку съесть и за решетку не сесть. Впрочем, думается, что рыбка все же останется жива…