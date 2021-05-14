«Не думайте, что толпа из нескольких тысяч человек может обрушить израильское государство, они лишь оцарапают его фасад»

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта продолжает нагнетаться вот уже третий день. Ни одна из сторон не собирается складывать оружие, а на этом фоне с обеих сторон погибают гражданские лица, дети, женщины и старики. Война, как всегда, обходит стороной политиков.

Однако, ясно, что израильская сторона сопротивления такого масштаба от палестинцев не ожидала. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявляет о том, что Израиль намерен и дальше продолжить операции.

О том, как ситуация дошла до такого предела, каков выход из сложившегося положения, как завершится противостояние, и о возможной роли Азербайджана и других мусульманских стран рассказал в интервью # эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид.

— Как вышло, что ситуация в Израиле/Палестине вышла из-под контроля? Жилые здания рушатся под ударами ракет, на улицах погромы, евреи и арабы — жители соcедних улиц, нападают друг на друга?

— Напряжение нарастало в Иерусалиме несколько месяцев. Эта проблема связана с борьбой арабских жителей иерусалимского квартала Шейх Джаррах, которых государство Израиль пытается выселить из их домов, считая их принадлежащими евреям.

Рост напряженности в Иерусалиме сопровождался насилием — арабские подростки стали нападать на религиозных евреев и снимать все действо на видео. Еврейские ультраправые националистические группировки заявили о желании отомстить. Все это происходило во время Рамадана, страсти накалились до предела. 7 мая в Иерусалиме 75 тыс. арабов-мусульман собрались возле мечети Аль-Акса, там начались столкновения с израильскими военными и последние ворвались в мечеть. Сотни арабов и десятки силовиков получили ранения. В последующие дни столкновения продолжились.

ХАМАС — палестинские исламисты, контролирующие Сектор Газа, выдвинули ультиматум, потребовали прекратить действия силовиков Израиля в районе Аль-Аксы, а затем они выпустили 6 или 7 ракет по Иерусалиму. В городе зазвучали сигналы тревоги и израильские парламентарии вынуждены были срочно эвакуироваться из здания парламента. Это попало на видео и было воспринято ХАМАС как победа. С этого момента стороны начинают обмен ракетными ударами. Такова внешняя сторона событий. Но она не объясняет глубинный смысл происходящего.

— Тогда в чем, по-вашему, основная причина событий?

— Она в израильской оккупации палестинских территорий. В мире многие воспринимают Израиль как небольшое, но экономически очень развитое еврейское государство с небольшим арабским меньшинством. А вокруг вроде бы живут какие-то палестинцы, с которыми у Израиля конфликт. Это совершенно ложное восприятие.

Существует пространство от реки Иордан до Средиземного моря, где живут 9 млн граждан Израиля (из них 1,5 млн арабов-палестинцев) и 5 миллионов не граждан, места проживания которых оккупирует или блокирует израильская армия. Жители оккупированных Израилем районов Западного Берега реки Иордан лишены гражданских прав — любого можно без суда арестовать. Они не могут передвигаться свободно, на их территориях строятся поселения только для израильтян и дороги, которыми арабам запрещено пользоваться. Там же расположены блокпосты военных, так что переход в соседний арабский поселок может занимать много часов и сопровождаться обысками. Собственность палестинцев отчуждается. В Восточный Иерусалим и на Западный Берег выведены 700 тыс. израильских поселенцев, изымающих у арабов землю и источники воды. Поселения разрезают арабские районы. Сектор Газа заблокирован военными с моря, воздуха и с земли.

Израильтяне контролируют ввоз и вывоз товаров в этих районах, т.е. экспорт и импорт. Естественно, они пекутся о своих экономических и политических интересах и заботятся о том, чтобы там покупали израильские товары.

В таких условиях не может нормально развиваться экономика, поэтому среди палестинцев высокая безработица. Около 100 тыс. палестинцев работают как бесправные жители без гражданства на израильские компании, без всякий трудовых и социальных прав, получая зарплату меньше израильтян. Даже арабы, имеющие израильское гражданство, сталкиваются с трудовой дискриминацией. Дикая эксплуатация работников в сочетании с этническим неравноправием породили новое арабское восстание, принявшее националистические формы.

Израильский аналитик Джонатан Спайер написал на страницах The Wall Street Journal, что арабского восстания, т.е. новой интифады, не будет. А причин, почему не будет, он нашел две. Во-первых, у палестинцев нет общего руководства, они глубоко расколоты, ХАМАС, контролирующий Сектор Газа, не настолько влиятелен, как и умеренные светские арабские националисты ФАТХ, которые частично контролируют Западный берег реки Иордан, чтобы возглавить движение. А во-вторых, палестинцы сами разделены на 4 разных народа, у которых разные проблемы и статусы. Он имел в виду блокированную Газу, оккупированный армией Израиля Западный Берег, арабов Восточного Иерусалима (в большинстве они не имеют гражданства Израиля, но имеют вид на жительство в Израиле), и есть еще 1,5 млн израильских арабов, граждан государства, проживающих в городах со смешанным населением, вроде Лода, Акко и Рамлы.

Спайер ошибся. Интифада вспыхнула в новой, прежде невиданной форме, охватив, прежде всего, израильских арабов в городах Израиля со смешанным населением. Они стали нападать на полицию, евреев, поджигать синагоги, срывать государственные флаги. Здесь надо добавить, что в арабском секторе Израиля много криминальных элементов и оружие относительно легко доступно. Возможно, в Лоде в восстании приняли участие исламисты. Бунт охватил также арабов Иерусалима, с него все началось, хотя потом там стало потише. Газа продолжала палить по Израилю ракетами, а на Западном Берегу, хотя и нет восстания, прошли демонстрации под флагами ХАМАС.

А что же ХАМАС? Он явно сумел стать символом этого движения, его ракетные обстрелы наполнили многих арабов ликованием на фоне бездействия палестинской администрации (ПА) на Западном Берегу и пассивности президента ПА Махмуда Аббаса.

Терпение палестинцев лопнуло. Они явно не хотят больше быть бесправными негражданами. Хотя, их протест принимает зачастую недопустимые формы, превращаясь в этническую резню.

— Какие могут быть последствия этих событий?

— Есть одна важная особенность современных государств, особенно заметная на Ближнем Востоке. Каким бы свирепым не был режим, как только он сталкивается с трудностями вовне, на фронте, ситуация внутри тоже начинает раскачиваться. Против лома нет приема. Но что, если лом ломается или гнется от удара другого лома?

Первая интифада палестинцев (1987-1994) стала реакцией на неудачи Израиля в ливанской войне.

Крупные иракские города восстали в феврале-марте 1991 года против диктатора Саддама Хусейна после поражения иракской армии от рук американцев и их союзников в Кувейте. Это, конечно, было куда более глубокое и яркое социальное движение, нежели национальное выступление сегодня. В те дни курдские, арабские и туркменские рабочие захватили заводы, ввели там самоуправление, стали строить многонациональное общество трудящихся свободных людей.

Палестинцы Лода, Хайфы и других многоэтнических городов Израиля отлично знали, что им лучше не высовываться — расплата может быть суровой. Но ракетные удары ХАМАС выявили некоторую слабость Израиля и дали им надежду, которая вылилась в попытки бунтов — хаотичных и вряд ли имеющих какие-то позитивные идеи. Скорее они напоминают националистические погромы, что заслуживает осуждения.

Израильская армия, вероятно, не уступает немецкой или британской на суше и в воздухе. Не думайте, что толпа из нескольких тысяч человек может обрушить израильское государство, они лишь оцарапают его фасад. Да и ХАМАС не выдержит длительного противостояния, и он уже запросил мира.

В то же время, ракетные обстрелы парализуют экономику страны и загоняют ее жителей в бомбоубежища. ХАМАС и ливанская Хезболла нащупали уязвимое место Израиля. Это — крошечная густонаселенная территория. Около половины населения живет в Гуш-Дан — сплошной городской полосе вдоль побережья.

Что до арабского восстания, то такие вещи наносят Израилю огромный пропагандистский, экономический и международный ущерб. Они демонстрируют миру острые внутренние проблемы этой страны, повышают риски для инвесторов, разрушают позитивный имидж Израиля. Если такое будет повторяться, это станет очень серьезной проблемой.

— Существует ли политический выход из всей этой ситуации?

— Существует резолюция ООН о создании двух государств, палестинского и израильского. Израиль не выполняет ее, продолжает оккупацию и блокаду. Более того, он продолжает заселять эти территории своими поселенцами, что делает решение о двух государствах практически нереальным. Сегодня некоторые эксперты, в том числе на страницах журнала политического класса США — Foreign Affairs, арабские политологи и все большее число палестинцев отвечают Израилю: «Хорошо, тогда возьмите официально все земли от моря до реки Иордан, включая Газу и Западный Берег, объедините все это в одно государство, дайте палестинцам гражданство Израиля и закроем все вопросы. И вот вам вся ваша историческая земля. И вот решение палестинской проблемы». Но Израиль отвечает фактически вот что: «Нет, равенство перед законом миллионам палестинцев, т.е. гражданство, мы не предлагаем, но с оккупированных территорий тоже не уйдем».

Израиль продолжает строить там поселения — это и есть ответ, тем самым руководители Израиля говорят, что не уйдут никуда. Т.е. получается, что их одно государство не устраивает, и два государства тоже не устраивают. Единственное, что устраивает — это статус-кво, чтобы у Израиля был контроль над всей этой землей, и чтобы палестинцы были под полным контролем, но без гражданства, без прав, без доступа к морю, без свободного перехода границ. Простите, но это называется словом «тюрьма». Получилась громадная тюрьма под открытым небом. А дальше они получают тюремные бунты, жестокие и кровавые. Израилю рано или поздно придется прийти к компромиссу с палестинцами и дать им гражданство или он постоянно будет пребывать в ситуации нестабильности.

— Что Вы думаете о роли Азербайджана в этой истории?

— Подобные бунты делают особенно проблемным партнерство с Израилем для стран с мусульманским большинством. Хочешь — не хочешь, но руководство Саудовской Аравии или Азербайджана не может полностью игнорировать положение миллионов мусульман Израиля и Палестины. Особенно, когда от ударов Израиля гибнут сотни людей в Газе, и когда погромщики нападают на квартиры арабов. Впрочем, и от ударов ХАМАС гибнет гражданское население Израиля, арабские бунтари напали на синагоги и это также неприемлемо.

Я не знаю, могут ли те или иные государства что-то сделать сегодня. Но полностью игнорировать происходящее все равно не получится, это попросту невозможно.