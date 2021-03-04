Не более 20% донерных в стране соответствуют всем требованиям

Донер и шаурма являются одними из любимых фаст-фудов в нашей стране. О популярности можно судить и по числу донерных – как кафе, так и будок для перекуса на ходу.

На протяжении многих лет поднимается вопрос о несоответствии многих таких объектов санитарно-гигиеническим нормам. В последние годы стало больше донерных, придерживающихся необходимых правил, но тех, в которых их нарушают, в разы больше.

Во время очередных проверок на днях Агентство продовольственной безопасности выявило многочисленные нарушения в донерной Dadim в Кюрдамирском районе, принадлежащем физическому лицу Джавидану Тофикзаде. На объекте не оказалось централизованной системы подачи горячей и холодной воды, канализационной линии и царила антисанитария. В донерной не проводились дезинфекционные и дезинсекционные работы, а сами сотрудники ни разу не подвергались медицинскому обследованию. Руководство объекта привлекли к административной ответственности.

Подобные донерные можно обнаружить во всех районах страны и в столице, причем некоторые работают уже много лет.

Глава Союза свободных потребителей (ССПА) Эйюб Гусейнов заявил #, что причин, по которым до сих пор не наведен порядок в данной сфере, несколько. Одна из них кроется в слабой законодательной базе. В Азербайджане закон «О защите прав потребителя» был принят уже давно, в 1995 году, но нормально не работает.

«В нашей стране сейчас защищают бизнес, освобождают его от проверок. Но это приводит к тому, что рынок наводнен опасными товарами, в том числе продуктами питания», – сказал он.

Вторая причина в том, что потребители стремятся приобрести как можно более дешевый товар, потому пользуются популярностью донеры с самой низкой ценой. Но качество такого продукта часто оставляет желать лучшего, так как тем, кто специализируются на его продаже, приходится на всем экономить. В итоге в ход может идти мясо животных, которых традиционно не используют в пищу, такое как мясо осла, а так же мясо павших сельскохозяйственных животных. С такими фактами должны бороться муниципалитеты, аксакалы, религиозные деятели, считает он.

«Нигде в законе не написано, что нельзя использовать ту же ослятину, а что не запрещено, то разрешено. Некоторые пустоты в законодательстве необходимо заполнить», – говорит Гусейнов.

По его словам, активно борется с некачественным мясом, а значит и с некачественными донерами, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, а вот Агентство продовольственной безопасности и министерство сельского хозяйства пока не проявляют себя в полной мере.

В регионах ситуация с донерными хуже, чем в столице, но в целом, как считает Гусейнов, в Азербайджане не более 15-20% хороших донерных.

«В стране, конечно, можно купить качественные донеры, мясо для которых в соответствующем виде поставляют компании, специализирующиеся в этой области. Их продукция отвечает всем стандартам безопасности и качества. Но эти компании охватывают всего 0,5% азербайджанского рынка, хотя могли бы охватывать 50-60%. Покупка продукции у них, – отметил глава ССПА, – будет немного дороже, чем покупка сомнительного мяса, потому мало какие донерные к ним обращаются. Если бы фирм, специализирующихся на поставке продукции для донерных, было больше, между ними была бы конкуренция, что привело бы к снижению цен».

Он порекомендовал потребителям просить у продавцов донеров сертификат от поставщика и сертификат Агентства продовольственной безопасности. О том, насколько в донерной соблюдают санитарные нормы, можно судить уже по беглому осмотру места.

В ССПА в неделю поступает 2-3 звонка от потребителей, недовольных качеством донеров. Гусейнов предостерегает от покупок в сомнительных кафе и будках, ведь такая покупка может стать причиной серьезного пищевого отравления.

Не так уж легко в стране открыть донерную и зачастую за ней стоит лицо, пользующееся определенным влиянием, говорит председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Для малого бизнеса в этой сфере хорошие возможности для получения прибыли.

Он также отметил, что недостаточно, чтобы само мясо было изначально качественным, ведь важно еще, сколько времени оно находится в донерной. «В самих донерах нет ничего плохого, они не хуже гамбургеров, чизбургеров. Просто нужно контролировать такие объекты, чаще мониторить и наказывать по всей строгости закона те из них, которые совершают нарушения», – резюмировал эксперт.