Названы самые популярные имена новорожденных в этом году

Так, в нынешнем году 742 мальчика получили при рождении имя Юсиф, 715 — Угур, 694 — Али, 661 — Гусейн, 456мальчиков были названы Мухаммедом, 433 — Мурадом, 416 — Омаром, 361 — Раулем, 337 — Айханом и 305 — Тунаром.

В текущем году 738 девочек получили при рождении имя Захра, 572 — Зейнаб,557 — Марьям, 532 — Мелек, 493 — Айлин,478 — Фатима, 462 — Нурай, 405 детей — Нилай, 367 — Инджи, 360 — Дениз.

В январе-апреле нынешнего года было зарегистрировано 34 749новорожденных. 53,1% новорожденных — мальчики, 46,9% — девочки. 912новорожденных — двойняшки, а 30 — тройняшки.