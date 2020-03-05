Названы причины густого тумана в Баку

С утра 5 марта на Абшеронском полуострове наблюдается густой туман. Видимость в этих условиях составила 700, в отдельных местах – до 200 метров, относительная влажность — 91%.

Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

«Туман образовался на фоне движения насыщенных влагой теплых воздушных масс с моря. Вчера температура воздуха на Абшероне превысила климатическую норму на 5 градусов и составила 17 градусов тепла.

При охлаждении ночью поверхности земли постепенно охлаждались и нижние слои атмосферы. В результате этого смешения теплых и холодных воздушных масс образовался туман», — говорится в сообщении.