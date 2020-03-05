Названы причины густого тумана в Баку

С утра 5 марта на Абшеронском полуострове наблюдается густой туман. Видимость в этих условиях составила 700, в отдельных местах – до 200 метров, относительная влажность — 91%.

Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

«Туман образовался на фоне движения насыщенных влагой теплых воздушных масс с моря. Вчера температура воздуха на Абшероне превысила климатическую норму на 5 градусов и составила 17 градусов тепла.

При охлаждении ночью поверхности земли постепенно охлаждались и нижние слои атмосферы. В результате этого смешения теплых и холодных воздушных масс образовался туман», — говорится в сообщении.

| 2020-03-05T11:50:20+00:00 5 марта 2020, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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