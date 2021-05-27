Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом может пройти в отеле InterContinental в Женеве. Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps.

Согласно публикации, при выборе места проведения саммита важную роль будет играть его местонахождение. Уточняется, что InterContinental расположен рядом с офисами международных организаций ООН в Женеве и Международным центром конгрессов (CICG).

При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Также издание напомнило, что в 1985 году в InterContinental состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня. (ТАСС)