Названо количество спецтехники, привлеченной к масштабной дезинфекции Баку

С 05:00 18 апреля более чем на 150 основных улицах и проспектах Баку проводятся масштабные работы по дезинфекции. Как сообщили Oxu.Az в коммунальных службах столицы, к настоящему времени уже закончена дезинфекция более 30 улиц.

«Свыше 2 000 человек обработали дезинфектантами тротуары, обочины дорог, территорию парков, автобусные остановки, фасады зданий.

Министерство внутренних дел по своей инициативе присоединилось к работам. Для проведения масштабной дезинфекции было выделено восемь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

МЧС же выделило с этой целью три единицы спецтехники.