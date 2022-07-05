За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 230 человек.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 736, вторую — 285, три и более — 1 047, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 162 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 774 761. Первую дозу вакцины получили 5 357 725, вторую — 4 854 671, три и более — 3 312 490, бустерную дозу после положительного результата теста — 249 875 человек.