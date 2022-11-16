На сегодняшний день на восстановление деоккупированных территорий Азербайджана затрачено 9 млрд 700 млн, сообщил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании Милли Меджлиса.

Шарифов также сообщил, что в парламент представлен ряд законопроектов с целью восстановления оккупированных территорий и оживления там экономической деятельности. Для этого также подготовлены изменения в Налоговый, трудовой и миграционный кодексы.

Министр добавил, что работы по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура в 2023 году будут финансироваться в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы».

На претворение в жизнь данной стратегии в следующем году предусмотрено 5,2 млрд манатов, из них примерно 60% (3 млрд манатов) будут направлены на развитие освобожденных от оккупации территорий», — сказал Шарифов.