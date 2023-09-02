Причиной распространения лесных пожаров, уничтоживших город Лахайна на Гавайях, стала халатность местных властей. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на расследование и местных экспертов, передает газета.ру.

По словам профессора пирогеографии и пожароведения в Университете Тасмании Дэвида Боумена, город был фактически окружен пороховой бочкой, готовой взорваться от искры.

Согласно материалу издания, холмы над историческим центром Лахайна более века были окружены остатками плантаций сахарного тростника, последние из которых закрыли в 1999 году. За растительностью никто не ухаживал, и она адаптировалась к местному климату, распространившись по окрестностям и приблизилась к жилым домам.

Как пишет WP, департамент земельных и природных ресурсов Гавайев также указывал властям на недостаточную подготовку к чрезвычайным ситуациям, изношенность электросетей и нехватку воды для тушения пожаров.

25 августа власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к опустошившим остров пожарам. Отмечается, что компания действовала халатно, не отключив электрооборудование, несмотря на предупреждение Национальной метеорологической службы о риске возникновения лесных пожаров, а линии электропередачи, будучи под напряжением, воспламенили сухую траву при падении столбов, что привело к пожарам.

До этого власти гавайского округа Мауи оценили восстановление после крупных пожаров в $5,52 млрд.