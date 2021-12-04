Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря.

Oб этом сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вечер. Президенты сами определят», — добавил он, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение, и сколько оно продлится.

Переговоры пройдут по видеосвязи.

Как сообщал накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. По его словам, лидеры обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис.

Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.

Как в свою очередь заявил Байден, он рассчитывает на долгий разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что оказывается признавать какие-либо «красные линии».

О «красных линиях» по Украине Путин говорил на этой неделе на форуме «Россия зовет». По его словам, для Москвы это будет размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности.