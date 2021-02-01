Назван срок завершения сделки по покупке Индией российских самолетов

Сделку по закупке Индией у России МиГ-29 и Су-30МКИ Дели планирует завершить до конца 2021 года. Об этом «Известиям» заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма.

Минобороны страны предварительно одобрило сделку еще в июле 2020 года, однако подвижек и информации по этому вопросу не было.

«Как только обе стороны утвердят цену и технические характеристики, мы подпишем контракт. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что поставки, в случае подписания контракта, могут начаться уже в этом году», — заявил дипломат. По его словам, технические нюансы как раз обсуждаются и говорить о точной цифре пока рано.