Программа поставок российских самолетов, которые предназначены для замены машин западного производства в российских авиакомпаниях, сдвинулась с 2024 года на 2025-2026 годы, сообщило издание «Коммерсант» в пятницу, 1 марта, со ссылкой на собственные источники в Минпромторге РФ и госкорпорации «Ростех».

О переносе начала серийных поставок «флагманского» самолета МС-21 объявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Разработка лайнера ведется с начала 2000-х годов, сроки реализации разных этапов проекта неоднократно сдвигались, уточняет «Коммерсант».

По данным источников в российской авиаотрасли, машины не успевают пройти летные испытания из-за вынужденного импортозамещения, поскольку «характеристики самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным». Перенос сроков касается всех разрабатываемых гражданских самолетов, используемых в России — SJ-100, МС-21, Ту-214, Ил-114-300 и «Байкал».

«Коммерсант» приводит в пример среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, масса которого по сравнению с прошлой версией с использованием западных компонентов увеличилась почти на шесть тонн, что произошло из-за применения отечественного композита и новых систем, полагает издание. Его источник подтверждает, что без снижения массы достичь плановых летно-технических характеристик — невозможно. (DW)