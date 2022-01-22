COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний.

Об этом заявила врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева в беседе c «Москвой-24».

Специалист пояснила, что при разных штаммах коронавируса, такие как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе — это, так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — рассказала Вертиева.

По словам специалиста, на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.