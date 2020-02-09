Назван мотив таиландского военного, открывшего стрельбу по людям

«Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия», — добавил генерал, в прошлом занимавший должность главнокомандующего сухопутными силами Таиланда.(РИА Новости)