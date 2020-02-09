Назван мотив таиландского военного, открывшего стрельбу по людям

Мотивом сержанта сухопутных войск Таиланда, убившего 26 человек, был бытовой конфликт, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил премьер.
«Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия», — добавил генерал, в прошлом занимавший должность главнокомандующего сухопутными силами Таиланда.(РИА Новости)
| 2020-02-09T10:52:33+00:00 9 февраля 2020, 14:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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