Назван мотив таиландского военного, открывшего стрельбу по людям

Мотивом сержанта сухопутных войск Таиланда, убившего 26 человек, был бытовой конфликт, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил премьер.
«Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия», — добавил генерал, в прошлом занимавший должность главнокомандующего сухопутными силами Таиланда.(РИА Новости)