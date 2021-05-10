Назначенный несколько дней назад новый руководитель Space TV уволилась с должности

Назначенная несколько дней назад руководителем телерадиокомпании Space Ульвия Микайылова уволилась с занимаемой должности.

Через пять дней после представления коллективу телеканала она сказала, что не сможет исполнять данную обязанность.

В качестве основной причины отказа приводятся многочисленные проблемы телеканала. Также указывается, что У.Микайылову вынудило отказаться от данной должности невозможность переформатировать Space TV в полностью просветительский канал.

Напомним, что Вагиф Мустафаев, занимавший должность руководителя телерадиокомпании Space в 2006-2021 годах, уволен с занимаемой позиции. Затем временное управление телеканалом было поручено главному продюсеру Space TV Кямилю Шахвердиеву.(Baku TV)