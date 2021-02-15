Назначенную группу инвалидности можно обжаловать

Критерии назначения группы инвалидности нередко вызывают споры и противоречивую реакцию. Так, на днях в соцсетях появилась информация о том, что участнику Отечественной войны 19-летнему Мураду Гасанову неправильно установили группу инвалидности. Подорвавшись на мине во время боев за освобождение Физулинского района от оккупации, он потерял ногу и получил 3-ю группу инвалидности. То, что за потерю конечности бывший военнослужащий получил только 3-ю группу инвалидности, возмутило многих пользователей соцсетей.

Комментируя СМИ эту информацию, руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов сказал о том, что группа инвалидности устанавливается согласно нормам, принятым Кабинетом министров. По ним, если у гражданина ампутирована нога ниже колена, ему дают 3-ю группу инвалидности. 2-ю группу получают те, у кого ампутирована нога выше колена, 1-ю – те, у кого ампутированы обе ноги. Согласно этой классификации, по словам Талыбова, группа инвалидности Мураду Гасанову была установлена верно.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов сказал # о том, что скоро будет пересмотрен старый способ назначения инвалидности. Будет использоваться международная классификация здоровья и станет намного больше диагнозов и степеней. Также будет программа индивидуальной реабилитации. Так будут учитываться мельчайшие детали. Это большая работа, но важно все сделать так, чтобы потом не пришлось дорабатывать и вносить многочисленные изменения. При новой классификации все будет по-другому.

Сейчас есть старый список заболеваний, диагнозов и постановлений, который не менялся, за исключением экстренных случаев.

«3-я группа инвалидности самая легкая и при предоставлении определенного технического средства, а в выше описанном случае речь будет идти о протезе, человек не теряет свою функцию деятельности по сравнению с теми, кому дают другие группы. Люди с инвалидностью 1-й и 2-й группы – те, кому обычно нужна посторонняя помощь. Инвалидность предоставляется по мере потери трудоспособности» – сказал он.

По его словам, любой человек с инвалидностью в нашей стране может бесплатно получить протезы, обувь, костыли, коляску.

Но проблема в том, что людей с инвалидностью в стране не учат как пользоваться необходимыми им техническими средствами. Многие не умеют ездить на колясках, человек должен подстроить ее под себя, уметь поднимать переднее колесо и т.д. Наши специалисты в рамках проекта в школе Активной реабилитации на бульваре учили колясочников как подниматься и спускаться по лестнице, преодолевать бордюры и т.д. Планируется, что такое обучение будет включено в программу реабилитации», – поделился Халилов.

Отвечая на вопрос по поводу жалоб на неправильное назначение групп инвалидности, он отметил, что надо признать, что диагностирование заболеваний в стране «хромает».

«Врачи должны ставить правильный диагноз, ведь группа дается на основании диагноза. Многие жалуются, что врачи требуют с них взятку за написание правильного диагноза для получения группы инвалидности. Но есть еще и человеческий фактор, вероятность ошибки. Человеку могут отказать в назначении группы инвалидности из-за некомпетентности или коррумпированности врачей», – сказал Халилов.

Что касается Минтруда, то сотрудники данного ведомства уже не контактируют по этому поводу с гражданами, потому коррупционная составляющая тут исключена. Если в диагнозе говорится, что, скажем, не затронуты жизненно важные органы и трудовая функция не нарушена, то автоматически система выдаст третью группу. Эксперт отметил, что в ведомстве продолжают бороться с лже-инвалидностями и теми, кто получают две пенсии.

Кстати, на днях было завершено предварительное следствие по уголовному делу заведующей 16-м отделом Республиканской психиатрической больницы № 1 Сарии Танвердиевой, обвиняемой в получении взяток от граждан в обмен на предоставление поддельного эпикриза для установления инвалидности.

Уголовное дело передано в производство судьи Сиявуша Гаджиева, сообщает Report. Ей предъявлено обвинение по статье 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие) Уголовного кодекса АР.

По словам Халилова, если человек считает, что ему неправильно поставили диагноз и неправильно дали группу инвалидности, он может это обжаловать.

«Когда к нам обращаются по этому поводу, то так как Минтруда не может вмешиваться в работу органов здравоохранения, мы призываем людей обращаться в TƏBİB, Агентство по обязательному медстрахованию, Минздрав или в суд.

«Мало кто обращается в суд, так как не все могут писать иски, не у всех есть деньги на то, чтобы прибегнуть к услугам специалиста. Из-за пандемии суды длятся дольше обычного. Тем, кто живет в отдаленной местности, сложно добираться до суда. Это требует много времени и денег», – сказал Халилов.

По его мнению, в ASAN xidmet или в DOST нужно организовать юридическую помощь, чтобы там помогали людям в этом вопросе. Многие люди юридически неграмотные и не знают своих прав, они считают, что принятое решение обжалованию не подлежит или боятся каких-то проблем.

«Но эти страхи не имеют под собой оснований. Наше государство взяло курс на решение социальных проблем граждан и люди должны сами подсказывать государству, что нужно сделать для того, чтобы улучшить качество их жизни. Некоторые, – отмечает эксперт, – просто не знают, где им могут помочь. Однако есть немало организаций, куда можно обратиться, в частности аппарат омбудсмена, региональные его офисы, Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей».