Назначение Саакашвили вице-премьером Украины отложили

Кабинет министров Украины отозвал кандидатуру экс-президента Грузии Михеила Саакашвили как кандидата на должность вице-премьера по вопросам реформ, написал в Facebook Юрий Бутусов. Журналист также рассказал, что у президента Владимира Зеленского была идея назначить главой Государственного бюро расследования экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе.

«Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» заблокировано», — говорится в сообщении.

По словам Бутусова, во фракции «Слуга народа» удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили на указанную должность. Однако, в партийном чате чуть больше 100 человек изъявили желание поддержать такое назначение.

«Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, «Слуги» должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию — то есть даже статус переговорщика понижен», — отметил журналист.

Он также добавил, что президент Зеленский все же может добиться назначения экс-президента Грузии на должность вице-премьера по реформам. Но для этого гаранту необходимо взять на себя ответственность и выполнить новые требования групп влияний во фракции «Слуга народа». Однако, по словам Бутусова, «масштабы такого размена до этого момента президент не осознавал».

«А сейчас, когда в обмен на поддержку все недовольные выдвинула свои требования, ОП стала думать над ценой вопроса. Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве», — написал журналист.

Он сообщил, что сейчас рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах городского главы Одессы как кандидата от «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти, и политической, и финансовой. (zn.ua)