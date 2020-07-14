Назначенец Госдепа в Ереван – чем ответит Москва?

Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ.

«Советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности (в том числе находящегося в процессе образования антикоррупционного комитета Армении). Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции и привлекать коррупционеров к ответственности», говорится в тексте контракта Госдепа.

Как пишет российская газета «Взгляд», если власти Армении будут убегать от России в сторону США – их снесет собственное население. Поэтому Вашингтон все делает тоньше, с помощью информационной работы и различных советников. США предлагают отправить в Армению человека, который на американские деньги будет раскрывать «выгодные США коррупционные связи». Он будет активно копать и раскрывать информацию о том, как армянские олигархи работают с Москвой для того, чтобы дискредитировать образ России внутри Армении.

В Москве эту ситуацию комментируют так — если армянское руководство примет американского консультанта, который будет иметь серьезные полномочия внутри республики, то Россия сделает из этого непубличный вывод. Мол, Москва должна сопротивляться этому, в ее интересах, чтобы Армения оставалась российским союзником.

Интересно, какой на деле будет реакция России, если США возьмут Армению под такое «внешнее управление»? Всем известно, что Кремлю не привыкать наказывать «непокорных вассалов», что-нибудь эдакое он вполне может придумать и для Армении во главе с Пашиняном. Что это может быть? Трудно сказать сходу. Но наверняка Москва в состоянии изобрести способ, чтобы вынудить Никола отказаться от человека, отобранного Госдепом США.

Эти моменты прокомментировал в беседе с # известный политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Я думаю, что Москва не будет противиться назначению человека из США, и вообще не будет лезть во внутреннюю армянскую политику, как до этого не противилась другим назначениям. Что очевидно? Очевидно, что это назначение ключевое. Потому что именно вокруг антикоррупционных дел строится политика Пашиняна в отношении бывших представителей власти из карабахского клана. Антикоррупционная основа составляет главную линию поведения в отношении членов прошлой правящей команды. Судят и сажают представителей бывшей политической элиты в основном, акцентируясь на их противоправных действиях именно в сфере расхищения средств, получения взяток, и т. д. И когда сам механизм борьбы с этими явлениями координируется и направляется назначенцем Госдепартамента США, это, конечно, о многом говорит.

Расправа над бывшей политической элитой, которая считается пророссийской, ведется руками человека, который назначается с подачи Госдепа. Это ситуация очевидная, ее невозможно скрыть. Для Москвы это месседж, это сигнал. Поскольку дальше, что называется, больше. В Армении действует целый ряд организаций, представляющих российские интересы, российские активы. Это представительства Газпрома, Российских железных дорог, и т. д. В отношении всех этих компаний в свое время были возбуждены уголовные дела, или же, проводились расследования. Расследования проводились со стороны армянских властей, и руководство этих компаний в Москве не скрывало своей озабоченности происходящим.

Я думаю, что продолжение такой линии естественно осложнит армяно-российские отношения в значительной мере, и приведет к тому, что российский бизнес, который в последнее время и так активно выводился из Армении, вообще перестанет смотреть в ее сторону.

Достаточно того, чтобы российский бизнес, экономические субъекты сократили свой интерес к Армении до минимума, сократили до низшего предела свою инвестиционную активность – вот это и будет реакцией Москвы.

Это будет очень существенный ответ, что называется, громче любых слов.