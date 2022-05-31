Акционеры «Лукойла» на внеочередном собрании в понедельник решили досрочно прекратить полномочия президента компании Вагита Алекперова и назначить на эту должность Вадима Воробьева.

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, это следует из материалов компании.

«Принято решение досрочно прекратить полномочия президента ПАО «Лукойл» Вагита Юсуфовича Алекперова и назначить президентом ПАО «Лукойл» Вадима Николаевича Воробьева», — говорится в сообщении компании.

Вагит Алекперов, возглавлявший компанию с момента основания в 1993 году, 21 апреля досрочно сложил полномочия президента и отказался от полномочий члена совета директоров. Он объяснил это решение желанием дистанцироваться от «Лукойла», чтобы компанию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.