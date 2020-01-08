Назначен новый председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Гулиева председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, Анар Адиль оглу Гулиев назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

Другим распоряжением главы государства, Анар Адиль оглу Гулиев освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

| 2020-01-08T20:52:35+00:00 8 января 2020, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss