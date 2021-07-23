Генерал-лейтенант Велиев Керим Тофик оглу освобожден от должности заместителя министра обороны Азербайджана — начальника Главного управления по личному составу и назначен первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Велиев родился в 1961 года в г. Баку., в 1982-м году окончил Бакинское Высшее Общевойсковое Командное училище.

В 1982-1990 годы служил в ВС СССР на различных должностях. В 1990-1994 годы учился в Военной Академии им. Фрунзе.

С 1992-го года в составе ВС Азербайджана занимал должности: замначальника учебного отдела, заместителя командира бригады, командира бригады, замкомандующего фронтом, заместителя министра обороны по боевым операциям, командира воинского объединения и др. Награжден различными орденами и медалями страны.

По итогам Второй карабахской войны получил орден «Зафар», а также медали «За освобождение Джебраила», «За освобождение Агдама», «За освобождение Губадлы».